Что посмотреть на выходных: о чем фильм 'Союз', возглавивший рейтинг на Netflix

Рейтинг Netflix – это не об отзывах критиков или художественной ценности. Это о чистом интересе и любви зрителей. Поэтому именно здесь можно найти кино, которое хорошо развлечет вас вечером в выходные.

Видео дня

Так, 16 августа эксклюзивно на платформе вышел комедийный шпионский боевик "Союз". В главных ролях любимцы публики и звезды жанра Хелли Берри и Марк Волберг. OBOZ.UA рассказывает, почему стоит провести вечер выходного с этим кино.

От жанра картины нельзя ждать каких-то откровений или находок. Задача шпионского боевика с элементами комедии – подарить зрителю развлечение, которое поможет расслабиться и отдохнуть. На большее картина и не претендует.

По сюжету строитель Майк живет ничем не примечательной жизнью в штате Нью-Джерси, пока однажды вечером в его любимый бар не заходит бывшая одноклассница Роксан. Майк был в ней влюблен и она, кажется, начинает флиртовать с ним. Но у женщины есть скрытый мотив. Старый знакомый нужен ей для секретной миссии.

Недавно злоумышленники похитили список всех американских шпионов и через несколько дней продадут его на секретном аукционе. Это поставит безопасность страны под страшную угрозу. И организации "Союз", на которую работает Роксан, нужен кто-то неизвестный и незаметный, чтобы сорвать планы злоумышленников. Майка ждут сногсшибательные приключения. И даже немного романтики.

К достоинствам картины можно отнести красивые локации – для съемок группа объехала немало живописных мест Европы. А еще зрелищные трюки. Еще бы, и Берри, и Уолберг – известные мастера экшен-кино. К минусам критики относят банальный сценарий и не слишком изобретательный юмор.

Режиссером картины выступил Джулиан Фарино, известный по работе над сериалом "Антураж", а сценарий написали Джо Бартон и Дэвид Гуггенхайм. В каст также вошли звезда Marvel Дж. К. Симмонс, Майк Колтер и Элис Ли. Продолжительность фильма 1:46.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о хорроре с Деми Мур, который собрал почти идеальные отзывы критиков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.