Что посмотреть про Вторую мировую войну: подборка фильмов

В начале мая цивилизованный мир чтит память всех, кто прошел через ад Второй мировой войны и всех, кто положил жизнь за победу на нацизмом. Подвиг этих людей был много раз воспет в фильмах.

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К мемориальным датам OBOZ.UA собрал подборку очень разных фильмов, которые помогут посмотреть на те страшные события под разным углом. И еще раз почувствовать ужас войны, чтобы больше никогда не повторять ошибок прошлого.

Кролик Джоджо

Блестящая трагикомедия Тайки Вайтити в необычной форме раскрывает тему Холокоста. Весной 1945 года немецкий мальчик Йоханес Бетцлер по прозвищу Джоджо решает вступить в гитлерюгенд. На это его вдохновляет воображаемый друг – Адольф Гитлер. Впрочем, искусного бойца из неуклюжего паренька не получается, что расстраивает Джоджо. А еще однажды он узнает, что его мама прячет в доме от гестапо еврейскую девочку. Вместе с падением гитлеризма герой порой смешно, а порой трогательно будет переживать глубокую личную трансформацию.

Английский пациент

Пронзительная драма об истерзанной войной жизни в 1997 году получила целых 9 "Оскаров". Действие ленты происходит в 1944 году. В передвижной госпиталь союзных сил в Италии поступает сильно обгоревший летчик, самолет которого был сбит над Сахарой. Мучжина сильно пострадал и почти ничего не помнит, но уверяет, что не является немцем. Ему дают прозвище "английский пациент". Ухаживает за ним медсестра Ханна, которой он, постепенно вспоминая события своего прошлого, начинает открывать сердце.

Список Шиндлера

Один из лучших фильмов всех времен. Примечательно, что снят он был по реальным событиям. В начале Второй мировой войны немецкий предприниматель Оскар Шиндлер прибывает в оккупированный Краков, чтобы открыть там свое производство. В это же время немецкое командование города полным ходом ведет перепись евреев, которые в будущем должны будут отправиться в концлагеря. Шиндлер придумывает гениальную, но опасную лично для него схему, как спасти хоть сколько-нибудь обреченных людей, пристроив их к себе на работу. Фильм называют одой человечности даже в самые страшные времена. Реальный Шиндлер, который спас от смерти почти 1200 евреев, за свой подвиг был удостоен звания Праведника мира.

Оппенгеймер

Одним из последствий Второй мировой войны стала разработка, а затем и испытание ядерной бомбы. А одним из отцов этого страшного оружия стал американский физик Роберт Оппенгеймер. Он не был гениальным изобретателем, зато был знаком с огромным количеством гениев и умел ими ловко управлять. Именно поэтому правительство США доверило ему организовать лабораторию в Лос-Аламосе, где родилось самое страшное оружие мира. О пути Оппенгеймера к этой поворотной в истории человечества точке рассказывает масштабный байопик режиссера Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли.

Спасти рядового Райана

Во время высадки в Нормандии вместе с союзными силами во Францию прибывают четверо братьев Райан. Трое погибают и только самому младшему Джеймсу удается выжить. Однако он оказывается далеко от своих побратимов. На поиски рядового Райана отправляется отряд во главе с капитаном Джоном Миллером. Они идут сквозь ад войны, чтобы спасти солдата и отправить его домой.

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