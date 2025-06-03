Что посмотреть в июне: лучшие новые фильмы

Июнь 2025 года обещает быть насыщенным для киноманов, ведь прокат готовит немало интересных новинок в разных жанрах. В отличие от предыдущих месяцев, на этот раз на больших экранах мы не увидим ни одного супергеройского блокбастера, что может порадовать тех, кто ищет разнообразия.

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Вместо этого зрителей ждут захватывающие боевики, научно-фантастические триллеры, драмы и анимация. От Аны де Армас - в роли смертоносной убийцы, до Брэда Питта - за рулем болида Формулы-1 - июньский кинорепертуар обещает поразить разноплановостью.

Балерина

Среди самых ожидаемых премьер июня стоит выделить "Балерину" - спин-офф популярной франшизы "Джон Уик", где Ана де Армас сыграет балерину-убийцу Еву Макарро, стремящуюся отомстить за отца. Фильм выйдет 4 июня, а события будут разворачиваться между третьим и четвертым фильмами о Джоне Уике, с участием Киану Ривза и Иена Макшейна.

Смертельная миссия

Также 5 июня на экраны выйдет научно-фантастический психологический триллер "Смертельная миссия" со знаменитым Лоуренсом Фишберном, Кейси Аффлеком и Томером Капоном, который будет рассказывать об астронавтах, пытающихся сохранить контроль над реальностью во время миссии к Титану.

Ритуал

Любителей ужасов порадует "Ритуал", который выйдет на экраны 5 июня. Это фильм об экзорцизме с Аль Пачино, основанный на реальных событиях.

Хищник: Убийца убийц

Июнь также предложит интересные анимационные проекты. "Хищник: Убийца убийц" - анимационный экшн, который выйдет 6 июня на Hulu, расскажет истории трех злейших воинов, которые становятся добычей для нового могущественного противника.

Элио

19 июня Pixar представит новую научно-фантастическую приключенческую анимацию "Элио", где юный мечтатель Элио Солес ошибочно идентифицирован как лидер Земли и погружается в межгалактическое приключение.

F1: Фильм

Одной из самых ожидаемых премьер является "F1: Фильм"(26 июня) - спортивная драма с Брэдом Питтом в главной роли. Этот 250-миллионный блокбастер режиссера Джозефа Косински, известного по "Топ Ган: Мэверик", расскажет историю пилота Формулы-1, который возвращается в мир большого спорта в качестве наставника.

Как приручить дракона

Поклонники фэнтези 12 июня смогут посмотреть "Как приручить дракона" - живую адаптацию анимационного хита 2010 года. В ролях: Мейсон Темз, Нико Паркер и Джерард Батлер, который озвучивал персонажа Стоика в оригинале.

Глубокое прикрытие

Среди комедийных боевиков стоит отметить "Глубокое прикрытие"(12 июня, Prime Video), где трем актерам-импровизаторам придется проникнуть в преступную группировку Лондона.

Материалисты

Романтическая комедия "Материалисты"(12 июня) с Крисом Эвансом, Дакотой Джонсон и Педро Паскалем расскажет историю брачного менеджера, которая стоит перед выбором между новым и бывшим парнем.

Материнская любовь

В этом месяце зрителей также ждут напряженные триллеры. "Материнская любовь"(13 июня, Apple TV+) с Джулианной Мур и Сидни Суини расскажет о женщине, которая должна защитить дочь, вернувшуюся домой вся в крови.

28 лет спустя

Поклонники зомби-хорроров получат продолжение культовой франшизы - "28 лет спустя"(19 июня). Спустя 28 лет после вспышки вируса Rage выжившие пытаются существовать среди инфицированных, а создатели оригинала - Дэнни Бойл и Алекс Гарленд - возвращаются к проекту.

М3ҐАН 2.0.

Наконец, 26 июня выйдет научно-фантастический фильм ужасов "М3ҐАН 2.0", в котором умные роботы продолжат битву, а к актерскому составу присоединится украинская звезда Иванна Сахно.

Июнь 2025 года предлагает невероятное разнообразие фильмов, охватывающих практически все жанры. От захватывающих боевиков и психологических триллеров до трогательных анимационных лент и долгожданных продолжений культовых франшиз - каждый зритель найдет что-то на свой вкус. Этот месяц обещает не только интересные премьеры, но и возможность насладиться качественным кино без привычных супергеройских саг.

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