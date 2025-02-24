Что приготовить из хлеба и яиц для перекуса: простой рецепт сытного и вкусного блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут горячие бутерброды. Готовить их можно из любого хлеба, добавляя колбасу, сыр, мясо, морепродукты, овощи, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тостов с колбасой, сыром, овощами.

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 4 шт.

томат – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сыр твердый

салями

молоко

соль/перец

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком и солью.

2. Обмокните хлеб в эту смесь, сверху выложите колбасу, овощи, сыр и запекайте в духовке 10 минут при 180 С.

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