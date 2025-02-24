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Что приготовить из хлеба и яиц для перекуса: простой рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут горячие бутерброды. Готовить их можно из любого хлеба, добавляя колбасу, сыр, мясо, морепродукты, овощи, яйца.

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Горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тостов с колбасой, сыром, овощами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый – 4 шт.
  • томат – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый
  • салями
  • молоко
  • соль/перец

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с молоком и солью.

Яичная смесь

2. Обмокните хлеб в эту смесь, сверху выложите колбасу, овощи, сыр и запекайте в духовке 10 минут при 180 С.

Готовое блюдо

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