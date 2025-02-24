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Что приготовить из хлеба и яиц для перекуса: простой рецепт сытного и вкусного блюда
Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут горячие бутерброды. Готовить их можно из любого хлеба, добавляя колбасу, сыр, мясо, морепродукты, овощи, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных тостов с колбасой, сыром, овощами.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 4 шт.
- томат – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый
- салями
- молоко
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с молоком и солью.
2. Обмокните хлеб в эту смесь, сверху выложите колбасу, овощи, сыр и запекайте в духовке 10 минут при 180 С.
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