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Что приготовить из хлеба и яиц: рецепт сытных горячих бутербродов для перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
411
Что приготовить из хлеба и яиц: рецепт сытных горячих бутербродов для перекуса

Горячие бутерброды – лучший вариант быстрого завтрака, перекуса. Готовить их можно с сыром, ветчиной, овощами, сосисками, тунцем, яйцами, авокадо.

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Сытные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, ветчиной и яйцами.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • Тостерный хлеб
  • Томатный соус с базиликом
  • Сыр твердый
  • Сыр плавленый для сэндвичей
  • Ветчина
  • Яйца
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте соусом, сверху ветчина, сыр.

Кетчуп для блюда

2. Сверху выложите хлеб, вырежьте в хлебе круг, туда разбейте яйцо, посыпьте зеленью.

Приготовление бутербродов

3. Запекайте 15 минут при 210 С.

Готовые бутерброды

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