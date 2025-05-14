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Что приготовить из хлеба и яиц: рецепт сытных горячих бутербродов для перекуса
Горячие бутерброды – лучший вариант быстрого завтрака, перекуса. Готовить их можно с сыром, ветчиной, овощами, сосисками, тунцем, яйцами, авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, ветчиной и яйцами.
Ингредиенты:
- Тостерный хлеб
- Томатный соус с базиликом
- Сыр твердый
- Сыр плавленый для сэндвичей
- Ветчина
- Яйца
- Зелень
Способ приготовления:
1. Хлеб смажьте соусом, сверху ветчина, сыр.
2. Сверху выложите хлеб, вырежьте в хлебе круг, туда разбейте яйцо, посыпьте зеленью.
3. Запекайте 15 минут при 210 С.
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