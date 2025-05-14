Что приготовить из хлеба и яиц: рецепт сытных горячих бутербродов для перекуса

Горячие бутерброды – лучший вариант быстрого завтрака, перекуса. Готовить их можно с сыром, ветчиной, овощами, сосисками, тунцем, яйцами, авокадо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, ветчиной и яйцами.

Ингредиенты:

Тостерный хлеб

Томатный соус с базиликом

Сыр твердый

Сыр плавленый для сэндвичей

Ветчина

Яйца

Зелень

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте соусом, сверху ветчина, сыр.

2. Сверху выложите хлеб, вырежьте в хлебе круг, туда разбейте яйцо, посыпьте зеленью.

3. Запекайте 15 минут при 210 С.

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