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Что приготовить из лаваша и моцареллы: рецепт вкусных и сытных "янтиков"

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
27
Что приготовить из лаваша и моцареллы: рецепт вкусных и сытных 'янтиков'

Лаваш и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных закусок, а а также пирогов, трубочек. Еще из него можно делать вкусные чипсы, шаурму и "Наполеон".

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тертым сыром и творогом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • тортилья(лаваш)
  • сыр сулугуни и брынза
  • зелень(петрушка, укроп)
  • сливочное масло

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте творог, зелень, специи.

Сырная начинка

2. Выложите начинку на лаваш, сверните.

Приготовление блюда

3. Обжарьте с двух сторон до готовности. Смажьте маслом.

Готовое блюдо

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