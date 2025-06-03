Что приготовить из лаваша и моцареллы: рецепт вкусных и сытных 'янтиков'

Лаваш и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных закусок, а а также пирогов, трубочек. Еще из него можно делать вкусные чипсы, шаурму и "Наполеон".

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тертым сыром и творогом.

Ингредиенты:

тортилья(лаваш)

сыр сулугуни и брынза

зелень(петрушка, укроп)

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте творог, зелень, специи.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните.

3. Обжарьте с двух сторон до готовности. Смажьте маслом.

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