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Что приготовить из лаваша и моцареллы: рецепт вкусных и сытных "янтиков"
Лаваш и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и сытных закусок, а а также пирогов, трубочек. Еще из него можно делать вкусные чипсы, шаурму и "Наполеон".
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с тертым сыром и творогом.
Ингредиенты:
- тортилья(лаваш)
- сыр сулугуни и брынза
- зелень(петрушка, укроп)
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте творог, зелень, специи.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните.
3. Обжарьте с двух сторон до готовности. Смажьте маслом.
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