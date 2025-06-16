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Что приготовить из лаваша и сыра для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда
Лаваш – очень простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и десертов. Еще из него можно приготовить шаурму, пироги, хачапури.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных треугольников с сыром и зеленью, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- творог
- моцарелла
- соль, перец
- зелень
- лаваш
Способ приготовления:
1. Смешайте творог и тертую моцареллу, туда добавьте зелень и перемешайте.
2. Нарежьте лаваш, выложите начинку, сверните треугольником и обжарьте на сковороде.
Подавайте горячими!
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