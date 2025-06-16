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Что приготовить из лаваша и сыра для перекуса: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт блюда

Лаваш – очень простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок и десертов. Еще из него можно приготовить шаурму, пироги, хачапури. 

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Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных треугольников с сыром и зеленью, которые готовятся элементарно.

Вкусная закуска из лаваша

Ингредиенты:

  • творог
  • моцарелла
  • соль, перец
  • зелень
  • лаваш

Способ приготовления:

1. Смешайте творог и тертую моцареллу, туда добавьте зелень и перемешайте.

Начинка для лаваша

2. Нарежьте лаваш, выложите начинку, сверните треугольником и обжарьте на сковороде.

Приготовление блюда

Подавайте горячими!

Готовое блюдо

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