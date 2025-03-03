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Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
375
Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных перекусов, а также пирогов, шаурмы, а также тортов. Еще лаваш можно приготовить из муки и воды. 

Видео дня
Перекус из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с рыбой, яйцом и зеленью. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Помидор
  • Лаваш
  • Яйцо
  • Крем-сыр
  • Шпинат
  • Авокадо
  • Рыба красная

Способ приготовления: 

1. На сковороде немного поджарьте помидоры, влейте взбитые яйца, сверху выложите лаваш. 

Ингредиенты для блюда

2. Далее смажьте сверху крем-сыром, выложите зелень, рыбу и авокадо.

Рыба для блюда

3. Сверните пополам и разрежьте. 

Готовое блюдо

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