Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: простой рецепт сытного блюда

Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных перекусов, а также пирогов, шаурмы, а также тортов. Еще лаваш можно приготовить из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с рыбой, яйцом и зеленью.

Ингредиенты:

Помидор

Лаваш

Яйцо

Крем-сыр

Шпинат

Авокадо

Рыба красная

Способ приготовления:

1. На сковороде немного поджарьте помидоры, влейте взбитые яйца, сверху выложите лаваш.

2. Далее смажьте сверху крем-сыром, выложите зелень, рыбу и авокадо.

3. Сверните пополам и разрежьте.

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