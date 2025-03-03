Видео дня
Что приготовить из лаваша и яиц для перекуса: простой рецепт сытного блюда
Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных перекусов, а также пирогов, шаурмы, а также тортов. Еще лаваш можно приготовить из муки и воды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с рыбой, яйцом и зеленью.
Ингредиенты:
- Помидор
- Лаваш
- Яйцо
- Крем-сыр
- Шпинат
- Авокадо
- Рыба красная
Способ приготовления:
1. На сковороде немного поджарьте помидоры, влейте взбитые яйца, сверху выложите лаваш.
2. Далее смажьте сверху крем-сыром, выложите зелень, рыбу и авокадо.
3. Сверните пополам и разрежьте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: