Что приготовить из яиц и хлеба для завтрака и перекуса: простой рецепт горячих бутербродов
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальными продуктами для этого будут яйца, лаваш, хлеб, овощи, колбаса, сыр любой. Из этого набора продуктов получаются горячие бутерброды, пицца, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с яйцами, сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый – 8 ломтиков
- яйца – 4 шт.
- помидор – 1 шт. средний
- любимая зелень (укроп, петрушка)
- соль и перец по вкусу
- твердый или тостовый сыр
- любая колбаса
- кетчуп или горчица по желанию
Способ приготовления:
1. В мультипечь или противень с пергаментом выкладываем хлеб тостовый, сверху смажьте по желанию кетчупом или горчицей.
2. Выкладываем твердый или тостовый сыр, колбасу, снова сыр на прикрываем хлебом с вырезанным основой.
3. Сверху выкладываем нарезанный томат мелко, зелень и вливаем яйца. Выпекайте при температуре 180-200 С 10-12 минут.
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