Что приготовить из яиц и хлеба для завтрака и перекуса: простой рецепт горячих бутербродов

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака или перекуса, идеальными продуктами для этого будут яйца, лаваш, хлеб, овощи, колбаса, сыр любой. Из этого набора продуктов получаются горячие бутерброды, пицца, закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с яйцами, сыром и колбасой.

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 8 ломтиков

яйца – 4 шт.

помидор – 1 шт. средний

любимая зелень (укроп, петрушка)

соль и перец по вкусу

твердый или тостовый сыр

любая колбаса

кетчуп или горчица по желанию

Способ приготовления:

1. В мультипечь или противень с пергаментом выкладываем хлеб тостовый, сверху смажьте по желанию кетчупом или горчицей.

2. Выкладываем твердый или тостовый сыр, колбасу, снова сыр на прикрываем хлебом с вырезанным основой.

3. Сверху выкладываем нарезанный томат мелко, зелень и вливаем яйца. Выпекайте при температуре 180-200 С 10-12 минут.

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