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Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек

Екатерина Ягович
Моя столовая
1 минута
99
Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек

Если у вас есть всего один очень спелый банан – из него можно сделать полноценный и сытный перекус для ребенка. К тому же, вам не понадобятся мука и сахар, поэтому блюдо получается максимально питательным. Изделия всего несколько минут выпекаются в духовке.

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Идея приготовления сладких палочек на перекус для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. В составе всего пять ингредиентов.

Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек

Ингредиенты:

  • спелый банан – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • манная крупа – 1 ст.л.
  • вишни – 5-7 шт.

Способ приготовления:

Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек

1. Спелый банан разомкнуть вилкой.

2. Добавить яйцо.

Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек

3. Всыпать манную крупу.

4. Всё хорошо перемешать.

Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек

5. В конце добавить мелко нарезанную вишню.

6. Переложить в любую силиконовую форму для запекания.

Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек

7. Отправить в духовку.

8. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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