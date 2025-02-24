Что приготовить ребенку на перекус из обычного: рецепт вкусных сладких палочек
Если у вас есть всего один очень спелый банан – из него можно сделать полноценный и сытный перекус для ребенка. К тому же, вам не понадобятся мука и сахар, поэтому блюдо получается максимально питательным. Изделия всего несколько минут выпекаются в духовке.
Идея приготовления сладких палочек на перекус для детей опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. В составе всего пять ингредиентов.
Ингредиенты:
- спелый банан – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- манная крупа – 1 ст.л.
- вишни – 5-7 шт.
Способ приготовления:
1. Спелый банан разомкнуть вилкой.
2. Добавить яйцо.
3. Всыпать манную крупу.
4. Всё хорошо перемешать.
5. В конце добавить мелко нарезанную вишню.
6. Переложить в любую силиконовую форму для запекания.
7. Отправить в духовку.
8. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: