Что сделать, чтобы лилии цвели дважды за сезон: полезный совет

Лилии – одни из любимых цветов дачников. Эти растения доступны в невероятном количестве расцветок и в сезон цветения превращают клумбу в настоящий красочный ковер. Но знали ли вы, что сезон этот можно повторить второй раз за лето?

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Обеспечить второе цветение лилий поможет одна несложная процедура по уходу. Об этой процедуре рассказывает издание Interia Kobieta. Главное – не пропустить правильный момент.

В зависимости от сорта, лилии зацветают между июнем и августом. Но цветение редко длится дольше 2-3 недель. К тому же растению нужны правильные условия, чтобы цветы продержались дольше. Неопытные садоводы могут допускать ошибки, из-за которых лепестки лилий начинают увядать досрочно.

Чтобы эти королевы сада чувствовали себя лучше, лилиям нужно обеспечить оптимальные условия. Они хорошо чувствуют себя в солнечном и теплом, но защищенном от ветра месте. Субстрат при этом должен быть плодородным, но в то же время хорошо дренированным. И влага в нем должна присутствовать постоянно, но в умеренном количестве – лилии не любят чрезмерного полива, от этого их луковицы начинают загнивать. Поэтому эти цветы советуют высаживать на небольшом возвышении – это позволит лишней воде стекать вниз. Но и пересыхания субстрата допускать нельзя.

Еще один важный момент – мульчирование. Оно помогает поддерживать надлежащую влажность почвы. Для этого можно использовать торф, листья, кору, компост или скошенную траву. Мульча также позволит успешно подавить рост сорняков. С ними тоже нужно бороться, если вы хотите наслаждаться длительным цветением лилий.

А вот процедурой, которая позволит лилии зацвести второй раз за сезон, является обрезка. Если вы будете избавляться от увядших цветов, это даст ей силы на повторное формирование бутонов. Но обрезать растение нужно на правильной высоте – никогда не укорачивайте стебель с листьями.

И не забудьте осенью, когда сезон цветов окончательно завершится, подкормить лилию. Чтобы луковица растения хорошо подготовилась к зиме, ей нужны фосфор и калий. Поэтому удобрение нужно выбирать с содержанием именно этих элементов.

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