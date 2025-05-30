Что сделать, чтобы орхидеи быстро зацвели снова: советы от цветовода

Если ваши орхидеи уже давно отцвели, а новых почек так и нет, не волнуйтесь. Эту ситуацию можно легко исправить, если знать, что делать.

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Эксперт по кимнтанным растениям Джордан Трейнер, владелец независимого магазина растений Plantique в Британии, рассказал, что именно нужно сделать, чтобы орхидеи снова зацвели, пишет Express.

Тщательно обрежьте

Первое, что нужно сделать владельцам орхидей, посоветовал Джордан, это обрезать растение. Знание и память о том, как выполнять эту важную процедуру ухода за растением, будет побуждать растение снова зацвести.

"Отсчитайте два надреза от основания и срежьте чуть выше этой части. Выбросьте отрезанную часть, а остальные стебли в течение нескольких месяцев потратит энергию на создание нового цветоноса", - пояснил он.

Обеспечьте правильное освещение

Следующим шагом для стимулирования повторного цветения орхидей является снижение температуры. Вы можете сделать это – и обеспечить им оптимальное освещение - переместив их подальше от прямых солнечных лучей.

Орхидеям нужен яркий, непрямой свет для наилучшего роста, поэтому держите растение подальше от прямых солнечных лучей, но все же в комнате, которая получает много естественного света.

Подкармливайте орхидеи

Цветам требуется определенное питание, чтобы снова зацвести. Ежемесячное использование специального удобрения для орхидей "будет стимулировать растение расти и развивать больше цветов".

Вовремя поливайте

"Еще один хороший совет - осмотреть корневую систему вашей орхидеи, которая должна быть в прозрачном горшке", – продолжил Джордан.

Как пояснил владелец магазина растений, существует разница между грунтовыми корнями и воздушными корнями – именно первый тип показывает, когда орхидеи нужно поливать.

Если корни темно-зеленого цвета, это означает, что растению достаточно воды и влаги для роста. Если же они светло-серебристого цвета, это признак того, что орхидею нужно полить, поскольку она хочет пить.

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