Что сделать, чтобы орхидеи цвели месяцами: действенный совет

Орхидеи известны своими изящными цветами и удивительно длительным цветением, которое иногда длится несколько месяцев. Однако многие любители растений часто задаются вопросом, что заставляет одни тропические красавицы цвести месяцами, тогда как другие годами остаются без цветов.

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По словам эксперта по растениям Гарри Боделла из PriceYourJob.co.uk, достижение стабильного цветения зависит не от удачи, а от того, насколько хорошо вы удовлетворяете потребности растения в течение вегетационного периода, пишет Express.

Обычные советы по уходу, такие как выбор правильного места для выращивания, использование правильного горшка и правильный полив, безусловно, имеют большое значение. Но когда весной температура повышается, одна часто рутинная задача может существенно повлиять на количество цветов, которые дает ваша орхидея.

Лучше всего подходит жидкое удобрение, разведенное до четверти концентрации, которое гарантирует, что нежные корни не будут повреждены, одновременно обеспечивая питательные вещества, необходимые для здоровых цветов.

Гарри также рекомендует разместить орхидею на ярком, непрямом свете - например, на подоконнике, выходящем на север или восток – чтобы воссоздать ее естественную среду обитания и способствовать оптимальному росту.

Что касается контейнеров, горшки с дренажными отверстиями являются обязательными, поскольку застой воды может вызвать гниение корней и пожелтение листьев.

Также рекомендуется использовать смесь для горшков на основе коры или мха, поскольку она обеспечивает быстрый дренаж и циркуляцию воздуха вокруг корней, предотвращая образование влаги, которую орхидеи ненавидят.

Более того, поливать следует непосредственно перед тем, как смесь для горшков полностью высохнет, а не по жесткому графику, что помогает предотвратить переувлажнение. Прозрачные горшки могут быть особенно полезными для начинающих.

Чтобы еще больше усилить потенциал цветения, Боделл предлагает поддерживать температуру от 18°C до 24°C и умеренную влажность, используя поддон с водой и гальку при необходимости.

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