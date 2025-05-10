Что сделать, чтобы шашлык не горел: простой лайфхак, который точно поможет

Одна из самых распространенных проблем, которая возникает во время приготовления шашлыка – подгоревшее мясо. Обугленные кусочки не слишком аппетитные и даже горькие. Для того, чтобы этого избежать, следует воспользоваться одним простым лайфхаком с солью.

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Лайфхаком, который поможет избежать подгоревшей корочки на шашлыке, поделился фудблогер o gorodnik на своей странице в TikTok. Способ действенен, но выполнять его нужно достаточно осторожно.

Что нужно сделать:

1. Возьмите обычную кухонную соль.

2. Наберите много соли в горсть.

3. Посыпьте сверху на раскаленный уголь.

4. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не обжечь руки, потому что уголь начнет трещать.

5. После этого температура угля будет равномерной и мясо точно не подгорит.

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