Что сделать с нарциссами весной, чтобы они лучше цвели в следующем году: один шаг

Нарциссы могут украсить сад без особого труда благодаря своим прекрасным цветам, но есть простая 15-минутная задача, которую садоводы должны выполнить сейчас, если они хотят еще лучшего цветения следующей весной.

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Шэрон, садовник и основатель 15 Minutes of Green, утверждает, что следует удалять головки цветов нарциссов, когда они начинают увядать, пишет Express.

Когда цветы нарциссов отцветают, они начинают образовывать новые семена – даже когда цветы увядают – что требует гораздо больше энергии от луковицы, в результате чего растение имеет меньше энергии для запасов на следующий год.

Однако, если вы удалите цветочную головку из растения, она сосредоточится на укреплении цветка на следующий год вместо того, чтобы производить больше семян.

Выделив время, чтобы отщипнуть головки цветов нарциссов, также известные как мертвые головки, вы накопите больше энергии в луковице.

Но обязательно обрезайте только желтый нарцисс и дайте зеленым листьям отмереть без всяких препятствий, иначе вы не получите цветов в следующем году.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с нарциссами, когда закончился сезон цветения.

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