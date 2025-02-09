Что сделать с розами в феврале, чтобы они хорошо зацвели весной

Есть много садовых работ, которые нужно проделать до начала весны, но если уделить несколько минут уходу за розами в феврале, это поможет им стать здоровыми и сильными.

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Как говорят эксперты, февраль – лучшее время для обрезки роз. Основной причиной этого вида работы является стимулирование цветения и сохранение здоровья растения, но также важно предотвратить болезни, пишет OBOZ.UA.

Убедитесь, что секаторы или петли, которыми вы режете, были очищены спиртом, а также вытирайте ваши садовые инструменты после каждого среза.

Как правильно обрезать розы

Для начала осмотрите растение на наличие сломанных, отмирающих или скрещенных веток. Вы захотите их срезать, поскольку большая циркуляция воздуха вокруг роз сохранит растение сухим и предотвратит грибковые заболевания.

Сначала удалите все поврежденные или скрещенные стебли. Затем сильно обрежьте стебли, которые выглядят слишком слабыми, чтобы выдержать свой вес. Наконец, удалите все старые одревесневшие стебли, скапливающие куст, срезав их до основания.

В конце зимы будьте осторожны, обрезая кусты роз только на треть высоты растения, если вы хотите поощрить большие цветы. Больше может привести к стрессу для растения.

Большинство кустовых роз не нуждаются в другой обрезке, но их можно уменьшить на треть, чтобы способствовать раннему распусканию почек и более компактной форме.

Вьющиеся розы следует обрезать, чтобы поддерживать структуру из длинных стеблей, направленных как можно в сторону, с боковыми ветвями, которые ломаются вертикально вдоль них.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить розы для пышного цветения.

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