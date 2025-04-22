Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты
После Пасхи всегда остается много покрашенных яиц. Выбрасывать такой продукт ни в коем случае не стоит. Есть один очень простой способ, который поможет сберечь хороший вкус яиц на долгое время.
О том, что сделать с оставшимися после Пасхи яйцами, рассказала фудблогер Елена Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Всё максимально просто.
Что нужно сделать
Оставшиеся после Пасхи яйца можно очень вкусно замариновать. Так они будут долго сохраняться, и вы получите новое полноценное блюдо.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- лук зеленый
- соевый соус (можно разбавить кипяченой водой) – 250 мл.
- чеснок – 3 зубчика
- кунжут – 3 ч.л.
- томатный соус шрирача – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. В банке выложить зубчики чеснока.
2. Добавить измельченный зеленый лук.
3. Всыпать кунжут.
4. Влить соевый соус.
5. Выложить почищенные яйца.
6. Добавить томатный соус.
7. Закрыть крышкой и хорошо взболтать.
8. Оставить мариноваться в холодильнике на 6 часов, лучше на ночь.
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