Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

После Пасхи всегда остается много покрашенных яиц. Выбрасывать такой продукт ни в коем случае не стоит. Есть один очень простой способ, который поможет сберечь хороший вкус яиц на долгое время.

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О том, что сделать с оставшимися после Пасхи яйцами, рассказала фудблогер Елена Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Всё максимально просто.

Что нужно сделать

Оставшиеся после Пасхи яйца можно очень вкусно замариновать. Так они будут долго сохраняться, и вы получите новое полноценное блюдо.

Ингредиенты:

яйца вареные

лук зеленый

соевый соус (можно разбавить кипяченой водой) – 250 мл.

чеснок – 3 зубчика

кунжут – 3 ч.л.

томатный соус шрирача – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. В банке выложить зубчики чеснока.

2. Добавить измельченный зеленый лук.

3. Всыпать кунжут.

4. Влить соевый соус.

5. Выложить почищенные яйца.

6. Добавить томатный соус.

7. Закрыть крышкой и хорошо взболтать.

8. Оставить мариноваться в холодильнике на 6 часов, лучше на ночь.

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