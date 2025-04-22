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Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
2,7 т.
Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

После Пасхи всегда остается много покрашенных яиц. Выбрасывать такой продукт ни в коем случае не стоит. Есть один очень простой способ, который поможет сберечь хороший вкус яиц на долгое время.

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О том, что сделать с оставшимися после Пасхи яйцами, рассказала фудблогер Елена Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Всё максимально просто.

Что нужно сделать

Оставшиеся после Пасхи яйца можно очень вкусно замариновать. Так они будут долго сохраняться, и вы получите новое полноценное блюдо.

Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

Ингредиенты:

  • яйца вареные
  • лук зеленый
  • соевый соус (можно разбавить кипяченой водой) – 250 мл.
  • чеснок – 3 зубчика
  • кунжут – 3 ч.л.
  • томатный соус шрирача – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

1. В банке выложить зубчики чеснока.

2. Добавить измельченный зеленый лук.

Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

3. Всыпать кунжут.

4. Влить соевый соус.

Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

5. Выложить почищенные яйца.

6. Добавить томатный соус.

Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

7. Закрыть крышкой и хорошо взболтать.

8. Оставить мариноваться в холодильнике на 6 часов, лучше на ночь.

Что сделать с вареными яйцами после Пасхи: отличный способ спасти продукты

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