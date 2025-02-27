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Что случилось бы с лицом, если бы его не очищали в течение 30 лет: ИИ показал результат

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
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Что случилось бы с лицом, если бы его не очищали в течение 30 лет: ИИ показал результат

Исследование показало, что неправильное удаление макияжа и отсутствие должной очистки лица может нанести долговременный вред коже.

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Так, бренд косметики и ухода за кожей Sculpted By Aimee, основанный в 2016 году визажистом Эйми Коннолли, провел опрос с участием 2914 женщин из Великобритании и Ирландии. Оно обнаружило, что 36,8% участников ложатся спать, не смывая косметику, когда устали, а 47,3% не снимают макияж после тренировки, пишет OBOZ.UA .

Чтобы лучше проиллюстрировать потенциальный вред, Sculpted by Aimee сотрудничал с косметическим дерматологом доктором Норой Джаафаром и использовал передовую технологию искусственного интеллекта для создания "Неочищенной Эйми".

Что случилось бы с лицом, если бы его не очищали в течение 30 лет: ИИ показал результат

Это изображение показало то, как выглядела бы безупречная кожа основательницы бренда, Эйми Коннолли, через 30 лет, если бы она пренебрегала своей привычной процедурой должной очистки.

Топ-5 наибольших проблем с кожей, которые могут быть вызваны постоянным неудалением макияжа:

  1. Хроническое воспаление: отсутствие должной очистки может привести к стойкому раздражению и воспалению, ослабляя кожный барьер и вызывая покраснение, чувствительность и долговременное повреждение со временем.
  2. Неравномерная текстура кожи и пигментация: без надлежащего очищения загрязнения, мертвые клетки кожи и загрязнители накапливаются, что приводит к тусклой и грубой поверхности кожи. В сочетании с ультрафиолетовым излучением это также может спровоцировать чрезмерную выработку меланина, вызывая темные пятна, изменение цвета и неровный тон кожи.
  3. Черные точки и расширенные поры: попавшие в поры грязь и жир приводят к появлению угрей и делают поры большими и заметными.
  4. Ускоренное старение: без регулярной очистки свободные радикалы от загрязняющих веществ остаются на коже, усиливая окислительный стресс. Это может привести к преждевременному старению, включая тонкие линии, морщины и потерю эластичности.
  5. Повышенный риск кожных инфекций: со временем отсутствие очищения может привести к повышению вероятности бактериальных или грибковых инфекций, особенно в местах, где естественным образом скапливается пот и жир.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о вредных привычках, которые навредят вашей коже и испортят макияж.

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