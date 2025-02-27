Что случилось бы с лицом, если бы его не очищали в течение 30 лет: ИИ показал результат

Исследование показало, что неправильное удаление макияжа и отсутствие должной очистки лица может нанести долговременный вред коже.

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Так, бренд косметики и ухода за кожей Sculpted By Aimee, основанный в 2016 году визажистом Эйми Коннолли, провел опрос с участием 2914 женщин из Великобритании и Ирландии. Оно обнаружило, что 36,8% участников ложатся спать, не смывая косметику, когда устали, а 47,3% не снимают макияж после тренировки, пишет OBOZ.UA .

Чтобы лучше проиллюстрировать потенциальный вред, Sculpted by Aimee сотрудничал с косметическим дерматологом доктором Норой Джаафаром и использовал передовую технологию искусственного интеллекта для создания "Неочищенной Эйми".

Это изображение показало то, как выглядела бы безупречная кожа основательницы бренда, Эйми Коннолли, через 30 лет, если бы она пренебрегала своей привычной процедурой должной очистки.

Топ-5 наибольших проблем с кожей, которые могут быть вызваны постоянным неудалением макияжа:

Хроническое воспаление: отсутствие должной очистки может привести к стойкому раздражению и воспалению, ослабляя кожный барьер и вызывая покраснение, чувствительность и долговременное повреждение со временем. Неравномерная текстура кожи и пигментация: без надлежащего очищения загрязнения, мертвые клетки кожи и загрязнители накапливаются, что приводит к тусклой и грубой поверхности кожи. В сочетании с ультрафиолетовым излучением это также может спровоцировать чрезмерную выработку меланина, вызывая темные пятна, изменение цвета и неровный тон кожи. Черные точки и расширенные поры: попавшие в поры грязь и жир приводят к появлению угрей и делают поры большими и заметными. Ускоренное старение: без регулярной очистки свободные радикалы от загрязняющих веществ остаются на коже, усиливая окислительный стресс. Это может привести к преждевременному старению, включая тонкие линии, морщины и потерю эластичности. Повышенный риск кожных инфекций: со временем отсутствие очищения может привести к повышению вероятности бактериальных или грибковых инфекций, особенно в местах, где естественным образом скапливается пот и жир.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о вредных привычках, которые навредят вашей коже и испортят макияж.

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