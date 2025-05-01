Что смотреть в мае: 5 самых интересных новых фильмов

Май 2025 года готовит настоящий киномарафон для любителей разных жанров. В прокат выходят долгожданные блокбастеры и ужастики, ожидается и продолжение любимых историй.

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Этот месяц обещает насыщенную премьерную афишу – от супергероев Marvel до триллеров и ремейков классических лент. Поклонники экшена, фантастики, комедий и гороров смогут найти что-нибудь по вкусу. Среди громких новинок - новая часть "Миссии невозможной", хоррор "Пункт назначения" и даже возвращение "Лило и Стича" в новом формате.

OBOZ.UA рассказывает, какие 5 премьер в мае не стоит упустить.

Громовержцы (Thunderbolts)

Когда выйдет: 1 мая

Фильм "Громовержцы" рассказывает историю создания нетипичной команды в Киновселенной Marvel. В ее состав входят персонажи с неоднозначной репутацией и сомнительным прошлым, многие из которых раньше были противниками супергероев. Этих антигероев собирает вместе правительственная структура для выполнения задач, которые считаются слишком рискованными или морально сложными для обычных героев. Команда объединяет уже знакомых зрителям героев и антигероев из предыдущих фильмов и сериалов. Им придется научиться сотрудничать, невзирая на собственные цели и конфликты. Сюжет будет сосредоточен на динамике между этими персонажами и вызовах, с которыми они сталкиваются на своих опасных миссиях.

Серфер (The Surfer)

Когда выйдет: 8 мая

Это напряженный психологический триллер, в центре которого — возвращающийся на родной пляж мужчина, чтобы провести время с сыном и снова стать на серф. Но вместо спокойного отдыха его ждет враждебность – местные жители начинают преследовать его, превращая мечту в борьбу за выживание. Главный герой постепенно теряет контроль за реальностью, что обостряет атмосферу тревоги и изоляции. Это история о столкновениях с прошлым, страхом и невидимыми границами, которые люди создают друг для друга.

Пункт назначения: Родовое проклятие (Final Destination: Bloodlines)

Когда выйдет: 15 мая

Это новый виток культовой серии ужасов, в котором снова речь идет о борьбе со смертью, которая преследует тех, кто избежал рокового случая. Сюжет разворачивается вокруг группы молодых людей, случайно избегающих массовой гибели, но вскоре начинающих погибать друг за другом при загадочных и жутких обстоятельствах. На этот раз история углубляет связь с предыдущими частями, намекая на "кровные" связи между героями и смертью. Фильм обещает возвращение знакомого антагониста – Уильяма Бладворта, придающего еще больше напряжения фанатам франшизы.

Миссия невозможна: Финальная расплата (Mission: Impossible – The Final Reckoning)

Когда выйдет: 22 мая

Это восьмая часть легендарной шпионской франшизы, которая продолжает историю Итана Ганта после событий "Расплаты. Часть первая". В новой миссии главному герою придется противостоять еще более опасному врагу, рискуя всем ради спасения мира, при этом раскрывая заговоры, уходящие в глубокое прошлое. Вместе с постоянной командой Бенджи, Лютером и Грейс Итан должен остановить угрозу, которая ставит под сомнение пределы доверия, технологий и самопожертвования. Напряженный сюжет, зрелищные локации и возвращение любимых персонажей обещают настоящий кинематографический аттракцион.

Лило и Стич (Lilo & Stitch)

Когда выйдет: 22 мая

Это новая версия любимой классики Disney, снова рассказывающая трогательную историю о дружбе, потере и силе родственных связей. В центре сюжета — маленькая девочка Лило из Гавайев, находящая необычного друга — генетически созданного инопланетянина Стича, который сначала был задуман как разрушительное оружие. Вместе они пытаются убежать от инопланетных преследователей и при этом научиться, что такое настоящая семья даже если она совсем не похожа на традиционную.

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