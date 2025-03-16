Что смотрят украинцы: самые популярные сериалы на Netflix

Стриминг Netflix традиционно подводит итоги, называя сериалы и фильмы, которые чаще всего просматривали его пользователи. Так формируются топ-10 по неделям и географическим регионам.

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И в начале марта (3-9) число самым популярным шоу стала спортивная комедия "Плеймейкерша" с Кейт Гадсоном в главной роли. Об этом свидетельствуют данные официального блога Tudum, ведущего статистику стриминга.

В целом лучшая десятка сериалов Netflix в первую неделю марта выглядела так:

Плеймейкер Нулевой день Гепард Кассандра Токсический город Только один взгляд Цена красоты (1 сезон) Формула 1: Жены, чтобы выжить (7 сезон) Смотритель (1 сезон) Ла Пальма

Вот о чем говорят эти проекты.

Плеймейкер

Тусовщица Айла Гордон внезапно получает назначение руководить профессиональной баскетбольной франшизой, которой владеет ее семья. Новая работа неожиданно ставит перед ней немало внушительных вызовов. Но и становится для нее настоящим шансом доказать, что она способна на больше, чем красиво жить за состояние родителей. И Айла начинает путь к статусу настоящей бизнес-леди.

Нулевой день

Масштабная кибератака влечет за собой каскад катастроф и смертей по всей территории США. Выяснить, кто за этим стоит, доверяют бывшему президенту страны Джорджу Маллену. В поисках правды он сталкивается с масштабной дезинформацией, конфликтом интересов влиятельных групп и темными секретами. В главной роли – Роберт Де Ниро.

Гепард

Итало-британский мини-сериал основан на одноименном классическом романе Джузеппе Томази ди Лампедуза. Он повествует об истории принца Салины и его семьи. Им пришлось жить на Сицилии девятнадцатого века, в то время, когда она переживает масштабный исторический и социальный переворот.

Кассандра

Немецкий научно-фантастический сериал повествует о робота-домашнему помощнику по имени Кассандра. Разработанная в 1970-х годах, она снова оживает, когда в ее дом вселяется новая семья. Взаимодействие между людьми и машиной приводит к неожиданным последствиям.

Токсический город

Британский драматический сериал передает реальные события 1995 года. Тогда в промышленном городе Корби десятки детей родились с инвалидностью, а некоторые даже не выжили. Виновниками этого были местные предприниматели и власти, которые закрывали глаза на их злоупотребления, а затем решили построить на месте металлургического завода, загрязненном кадмием и свинцом, парк развлечений и новое жилье. Сгоревшие матери, которые узнают об этом, объединяются, чтобы добиться справедливости в суде.

Только один взгляд

В основе польского мини-сериала лежит роман Харлана Кобена. Шоу рассказывает о молодой дизайнер ювелирных украшений по имени Грета, которая вдруг находит таинственную старую фотографию своего мужа. Яцек на ней находится в окружении незнакомых ей людей, а одно из лиц перечеркнуто. В попытках выяснить, что изображено на снимке, Грета распутывает целый клубок страшных тайн и ставит под сомнение все, во что она когда-то верила.

Цена красоты

Драматическое телешоу рассказывает о сложном переплетении судеб двух темнокожих женщин. Стриптизерша Тейлор Уильямс неожиданно оказывается связана с богатой, но дисфункциональной династией косметических магнатов, которой управляет предпринимательница Кристл Стюарт. За успехом ее империи по производству средств для волос оказывается скрытая коварная схема по торговле людьми.

Формула 1: Жены, чтобы выжить

Документальный сериал с 2019 года дает возможность каждому желающему заглянуть за кулисы самых престижных автогонок в мире. Седьмой сезон, только что вышедший на Netflix, рассказывает о шокирующем переходе Льюиса Хэмилтона в команду Ferrari. А также о скандалах вокруг Кристиана Хорнера, попытке Ландо Норриса завоевать чемпионство и выход Даниэля Риккардо из Формулы-1.

Смотритель

Сериал, созданный Райаном Мерфи и Иеном Бреннаном, вышел еще в 2022 году, но популярность в Украине получил сейчас. Он рассказывает реальную историю супружеской пары Бреннок. После переезда в дом своей мечты в Вестфилде, штат Нью-Джерси, Дин и Нора подвергаются преследованиям из-за писем, подписанных сталкером по имени Надзиратель.

Ла Пальма

Норвежский сериал рассказывает историю молодой ученой, которая вместе с семьей отправляется отдыхать на экзотический остров Ла Пальма. Сразу по прибытию женщина замечает, что определенные природные явления и изменения в окружающей среде претерпели изменения и ничего хорошего это не предвещает. Героиня пытается предупредить всех о предстоящей катастрофе, но удастся ли уговорить всех эвакуироваться, пока не стало поздно?

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