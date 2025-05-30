Что сытного и вкусного приготовить из авокадо: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для этого будет хлеб, ветчина, овощи, сыр, авокадо. Из этих продуктов легко можно приготовить вкусные сэндвичи.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных сэндвичей с сыром, авокадо и ветчиной.

Ингредиенты:

Хлеб – 2 куска

Авокадо – 1/2 шт.

Сыр чеддер красный или крем-сыр – 1 слайс (или крем-сыр)

Ветчина – 2 слайса

Микрогрин редиса – 10 г

Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте сыром, сверху выложите ветчину, авокадо, вареное яйцо, сверху микрогрин.

2. Разрежьте пополам и можно сразу есть!

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