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Что сытного и вкусного приготовить из авокадо: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для этого будет хлеб, ветчина, овощи, сыр, авокадо. Из этих продуктов легко можно приготовить вкусные сэндвичи.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных сэндвичей с сыром, авокадо и ветчиной.
Ингредиенты:
- Хлеб – 2 куска
- Авокадо – 1/2 шт.
- Сыр чеддер красный или крем-сыр – 1 слайс (или крем-сыр)
- Ветчина – 2 слайса
- Микрогрин редиса – 10 г
- Яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Хлеб смажьте сыром, сверху выложите ветчину, авокадо, вареное яйцо, сверху микрогрин.
2. Разрежьте пополам и можно сразу есть!
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