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Что сытного и вкусного приготовить из авокадо: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
480
Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить сытное и вкусное блюдо для завтрака или перекуса, идеальным продуктом для этого будет хлеб, ветчина, овощи, сыр, авокадо. Из этих продуктов легко можно приготовить вкусные сэндвичи.

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Сытные сэндвичи

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных сэндвичей с сыром, авокадо и ветчиной.

Что приготовить из авокадо

Ингредиенты:

  • Хлеб – 2 куска
  • Авокадо – 1/2 шт.
  • Сыр чеддер красный или крем-сыр – 1 слайс (или крем-сыр)
  • Ветчина – 2 слайса
  • Микрогрин редиса – 10 г
  • Яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте сыром, сверху выложите ветчину, авокадо, вареное яйцо, сверху микрогрин.

Из чего приготовить вкусные сэндвичи

2. Разрежьте пополам и можно сразу есть!

Готовые сэндвичи

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