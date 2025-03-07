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Что сытного приготовить из лаваша для сытного перекуса: простой рецепт блюда за 10 минут
Один из самых простых и универсальных продуктов – лаваш. Готовить из него можно очень много вкусных и сытных блюд, начиная из трубочек с разными начинками, заканчивая "Наполеоном".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и очень сытного блюда из лаваша и сыра для перекуса.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Хумус с грибами
- Шпинат/рукола
- Приправа базилик, чеснок, помидор
- Сыр
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш хумусом, сверху зелень, сыр, присыпьте специями.
2. Сверните лаваш и обжарьте с двух сторон на сковороде.
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