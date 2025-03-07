УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Что сытного приготовить из лаваша для сытного перекуса: простой рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
498
Рецепт блюда

Один из самых простых и универсальных продуктов – лаваш. Готовить из него можно очень много вкусных и сытных блюд, начиная из трубочек с разными начинками, заканчивая "Наполеоном".

Видео дня
Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и очень сытного блюда из лаваша и сыра для перекуса.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Хумус с грибами
  • Шпинат/рукола
  • Приправа базилик, чеснок, помидор
  • Сыр

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш хумусом, сверху зелень, сыр, присыпьте специями.

Ингредиенты для блюда

2. Сверните лаваш и обжарьте с двух сторон на сковороде.

Готовый лаваш

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: