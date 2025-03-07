Что сытного приготовить из лаваша для сытного перекуса: простой рецепт блюда за 10 минут

Один из самых простых и универсальных продуктов – лаваш. Готовить из него можно очень много вкусных и сытных блюд, начиная из трубочек с разными начинками, заканчивая "Наполеоном".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и очень сытного блюда из лаваша и сыра для перекуса.

Ингредиенты:

Лаваш

Хумус с грибами

Шпинат/рукола

Приправа базилик, чеснок, помидор

Сыр

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш хумусом, сверху зелень, сыр, присыпьте специями.

2. Сверните лаваш и обжарьте с двух сторон на сковороде.

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