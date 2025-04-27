Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

Картофельное пюре – это блюдо, которое едят только горячим. В холодном виде продукт остается и через некоторое время отправляется в мусорку. Для того, чтобы такого не произошло, можно сделать из остатков пюре вкусную и бюджетную запеканку.

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Идея приготовления запеканки, для которой можно использовать остатки картофельного пюре, опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. В конце добавьте много натертого сыра.

Ингредиенты:

отварной картофель – 4 шт.

куриное филе бедра – 400 г

шампиньоны – 400 г

лук – 1 шт.

сливки – 100 г

копченая моцарелла – 300 г

соль, перец

масло

Способ приготовления:

1. На дно формы выложить картофель.

2. Розтолкти и разделить по всей поверхности тоненьким слоем (в том случае, если вы используете целый, только что отваренный картофель).

3. Для начинки нарезать мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра.

4. Обжарить все на сковороде до готовности.

5. Добавить соль, перец и сливки.

6. Выложить начинку на картофель, щедро посыпать моцареллой.

7. Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 10-15 минут.

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