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Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
21
Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

Картофельное пюре – это блюдо, которое едят только горячим. В холодном виде продукт остается и через некоторое время отправляется в мусорку. Для того, чтобы такого не произошло, можно сделать из остатков пюре вкусную и бюджетную запеканку.

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Идея приготовления запеканки, для которой можно использовать остатки картофельного пюре, опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. В конце добавьте много натертого сыра.

Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

Ингредиенты:

  • отварной картофель – 4 шт.
  • куриное филе бедра – 400 г
  • шампиньоны – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • сливки – 100 г
  • копченая моцарелла – 300 г
  • соль, перец
  • масло

Способ приготовления:

Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

1. На дно формы выложить картофель.

2. Розтолкти и разделить по всей поверхности тоненьким слоем (в том случае, если вы используете целый, только что отваренный картофель).

Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

3. Для начинки нарезать мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра.

Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

4. Обжарить все на сковороде до готовности.

Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

5. Добавить соль, перец и сливки.

Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

6. Выложить начинку на картофель, щедро посыпать моцареллой.

7. Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 10-15 минут.

Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать

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