Что вкусно можно приготовить из остатков картофельного пюре: продукт не придется выбрасывать
Картофельное пюре – это блюдо, которое едят только горячим. В холодном виде продукт остается и через некоторое время отправляется в мусорку. Для того, чтобы такого не произошло, можно сделать из остатков пюре вкусную и бюджетную запеканку.
Идея приготовления запеканки, для которой можно использовать остатки картофельного пюре, опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. В конце добавьте много натертого сыра.
Ингредиенты:
- отварной картофель – 4 шт.
- куриное филе бедра – 400 г
- шампиньоны – 400 г
- лук – 1 шт.
- сливки – 100 г
- копченая моцарелла – 300 г
- соль, перец
- масло
Способ приготовления:
1. На дно формы выложить картофель.
2. Розтолкти и разделить по всей поверхности тоненьким слоем (в том случае, если вы используете целый, только что отваренный картофель).
3. Для начинки нарезать мелко лук, шампиньоны и куриное филе бедра.
4. Обжарить все на сковороде до готовности.
5. Добавить соль, перец и сливки.
6. Выложить начинку на картофель, щедро посыпать моцареллой.
7. Поставить в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 10-15 минут.
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