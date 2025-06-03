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Что вкусного приготовить из авокадо, вареных яиц и красной рыбы: рецепт самой вкусной закуски
Авокадо, вареные яйца и красная рыба – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также намазок, салатов. Стоит отметить, что для того, чтобы авокадо не потемнело, полейте его лимонным соком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении намазки из вареных яиц, рыбы и авокадо.
Ингредиенты:
- хлеб (зерновая чиабата)
- вареные яйца
- слабосоленая красная рыбка
- огурец
- спелый авокадо
- сливочный сыр
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Отвариваем яйца. Все ингредиенты нарезаем кубиками, добавляем сливочный сыр и перемешиваем.
2. Поджариваем хлеб и выкладываем начинку.
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