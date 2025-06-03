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Что вкусного приготовить из авокадо, вареных яиц и красной рыбы: рецепт самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Авокадо, вареные яйца и красная рыба – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также намазок, салатов. Стоит отметить, что для того, чтобы авокадо не потемнело, полейте его лимонным соком.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной и простой в приготовлении намазки из вареных яиц, рыбы и авокадо.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • хлеб (зерновая чиабата)
  • вареные яйца
  • слабосоленая красная рыбка
  • огурец
  • спелый авокадо
  • сливочный сыр
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

1. Отвариваем яйца. Все ингредиенты нарезаем кубиками, добавляем сливочный сыр и перемешиваем.

Ингредиенты для намазки

2. Поджариваем хлеб и выкладываем начинку.

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