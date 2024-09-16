Дакота Джонсон появилась в Нью-Йорке в простом наряде, который все захотят повторить осенью

Осенью мир моды становится особенным. На смену ярким летним образам приходят более сдержанные, уютные наряды, идеально сочетающие комфорт и элегантность.

Видео дня

В этот период знаменитости становятся подлинным источником вдохновения для модных энтузиастов, ведь их выбор часто формирует тренды на весь сезон. Например, недавно в Нью-Йорке появилась актриса Дакота Джонсон и продемонстрировала простой, но культовый образ.

Когда думаешь о нарядах знаменитостей, обычно возникают ассоциации с роскошью, яркостью и сложными образами. Но Дакота напомнила нам, что звезды тоже люди и могут делать выбор в пользу удобства.

Ее последний образ – пример того, как базовые вещи могут стать настоящим трендом. Это было удобно, сдержанно и стильно. Именно такая простота и восхищает больше всего.

Джонсон появилась на улицах Нью-Йорка, одетая в совершенно повседневную одежду, которая выглядела так, будто ее могли бы выбрать и рядовые люди для быстрой прогулки или похода за продуктами. На ней были мешковатые джинсы с низкой посадкой от Agolde и алый свитер с полузастежкой.

Кстати, такой верх выглядел бы великолепно не только с джинсами, но и с леггинсами для похода в спортзал или с юбкой миди для более официального выхода. Это доказывает универсальность этого элемента.

Дополнением к образу звезды стали черные ботинки с квадратным носком, выглядывавшие из-под джинсов, стильные круглые очки и большая сумка через плечо. Все эти детали создали практичный и стильный образ, который легко повторить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая вещь должна быть в гардеробе у каждого.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.