Дебют в октябре: что известно о модифицированной версии авто Renault 4

Французский автопроизводитель Renault активно готовит к презентации нового Renault 4. Он обещает стать ярким представителем ретро-стиля в мире электромобилей.

Видео дня

Первые прототипы уже проходят тестирование по дорогам общего пользования. Об этом более подробно рассказал Autocar.

Несмотря на то, что автомобиль хорошо замаскирован, уже можно заметить стиль концепта 4Ever, который был продемонстрирован на предыдущем Парижском автосалоне. Renault 4 демонстрирует четкие квадратные линии, а основные дизайнерские элементы включают в себя круглые светодиодные дневные ходовые огни спереди и компактные стоп-сигналы, похожие на колонки, сзади.

Важно отметить, что два замеченных прототипа представляют разные версии автомобиля. Первый – это базовый хэтчбек на стальных колесах, а другой – кроссовер с повышенным клиренсом, оснащенный легкосплавными дисками, рейлингами на крыше и U-образным покрытием кузова по бокам.

Даты выпуска

Ожидается, что производство Renault 4 начнется летом следующего года после того, как начнется поставка Renault 5. После этого компания сосредоточится на разработке нового Twingo, который должен появиться в 2026 году.

А представленная модель будет на Парижском автосалоне, который продлится с 14 по 20 октября.

Интерьер и технологии

Интерьер нового Renault 4 будет иметь информационно-развлекательную систему с двойным экраном, похожую на ту, которая в Renault 5. Однако она, вероятно, будет отличаться уникальным дизайном приборной панели, вдохновленным классическим автомобилем.

Технические характеристики

Renault 4 будет базироваться на платформе Ampr Small EV, которую также использует Renault 5, представленный в начале этого года. Оба электромобиля будут иметь одинаковую колесную базу в 2,54 метра.

Ожидается, что модель предложит три варианта переднеприводных силовых агрегатов мощностью 94, 121 и 148 л.с., а также аккумуляторные батареи емкостью 40 кВт-ч и 52 кВт-ч. Также, по всей вероятности, задняя ось платформы может вмещать второй двигатель, открывающий возможность для создания полноприводной версии Renault 4.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что необычную модель Hyundai выполнили в стиле недорогих кроссоверов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.