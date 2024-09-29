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Дебют в октябре: что известно о модифицированной версии авто Renault 4

Анна Онищенко
NewsLife
2 минуты
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Дебют в октябре: что известно о модифицированной версии авто Renault 4

Французский автопроизводитель Renault активно готовит к презентации нового Renault 4. Он обещает стать ярким представителем ретро-стиля в мире электромобилей.

Видео дня

Первые прототипы уже проходят тестирование по дорогам общего пользования. Об этом более подробно рассказал Autocar.

Дебют в октябре: что известно о модифицированной версии авто Renault 4

Несмотря на то, что автомобиль хорошо замаскирован, уже можно заметить стиль концепта 4Ever, который был продемонстрирован на предыдущем Парижском автосалоне. Renault 4 демонстрирует четкие квадратные линии, а основные дизайнерские элементы включают в себя круглые светодиодные дневные ходовые огни спереди и компактные стоп-сигналы, похожие на колонки, сзади.

Дебют в октябре: что известно о модифицированной версии авто Renault 4

Важно отметить, что два замеченных прототипа представляют разные версии автомобиля. Первый – это базовый хэтчбек на стальных колесах, а другой – кроссовер с повышенным клиренсом, оснащенный легкосплавными дисками, рейлингами на крыше и U-образным покрытием кузова по бокам.

Дебют в октябре: что известно о модифицированной версии авто Renault 4

Даты выпуска

Ожидается, что производство Renault 4 начнется летом следующего года после того, как начнется поставка Renault 5. После этого компания сосредоточится на разработке нового Twingo, который должен появиться в 2026 году.

А представленная модель будет на Парижском автосалоне, который продлится с 14 по 20 октября.

Интерьер и технологии

Интерьер нового Renault 4 будет иметь информационно-развлекательную систему с двойным экраном, похожую на ту, которая в Renault 5. Однако она, вероятно, будет отличаться уникальным дизайном приборной панели, вдохновленным классическим автомобилем.

Дебют в октябре: что известно о модифицированной версии авто Renault 4

Технические характеристики

Renault 4 будет базироваться на платформе Ampr Small EV, которую также использует Renault 5, представленный в начале этого года. Оба электромобиля будут иметь одинаковую колесную базу в 2,54 метра.

Ожидается, что модель предложит три варианта переднеприводных силовых агрегатов мощностью 94, 121 и 148 л.с., а также аккумуляторные батареи емкостью 40 кВт-ч и 52 кВт-ч. Также, по всей вероятности, задняя ось платформы может вмещать второй двигатель, открывающий возможность для создания полноприводной версии Renault 4.

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