Делает любой образ эффектным: Селена Гомес показала трендовый маникюр

Селена Гомес – не только талантливая певица и актриса, но и настоящая икона стиля. Ее образы всегда привлекают внимание и вдохновляют миллионы поклонников по всему миру.

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Недавно звезда продемонстрировала новый тренд маникюра, который несомненно станет хитом 2025 года. Глянцевый вишнево красный оттенок лака – именно то, что нужно для создания эффектного и стильного образа.

Во время визита в Нью-Йорк, где Селена Гомес рекламировала свой новый альбом, папарацци зафиксировали ее с ярким вишнево-красным маникюром. Этот оттенок мгновенно привлек внимание модных экспертов и поклонников звезды.

Создатель тренда – Том Бачик

Автором модного маникюра стал известный нейл-мастер Том Бачик, сотрудничающий со многими знаменитостями. Его работы всегда отличаются безупречным исполнением и актуальностью.

Вишневый цвет – это не только тренд маникюра, но и модный тренд 2025 года. Вишневые духи, черно-вишневая помада – все это будет на пике популярности, считают модные эксперты.

Вишневый маникюр – это универсальный вариант, который подойдет для любого случая. Он придаст яркости и эффектности как повседневному, так и вечернему образу.

Вишневый маникюр – это несомненный тренд 2025, который поможет создать яркий и стильный образ. Попытайтесь этот оттенок, чтобы быть в центре внимания.

Ранее OBOZ.UA писал, что Том Бачик показал маникюр, что стоит вашего выбора для помолвки.

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