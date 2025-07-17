День хороший для решения проблем: гороскоп для каждого знака зодиака на 17 июля

Четверг, 17 июля, принесет оптимизм и желание решать проблемы благодаря Луне в Овне. Важные задачи лучше сделать сегодня и не откладывать на потом, ведь с завтрашнего дня до 10 августа 2025 года Меркурий будет ретроградным до 10 августа 2025 года. Вечер благоприятен для отдыха, свидания или вечеринки.

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Раку и Козерогу стоит избегать споров, а Дева может решить старые конфликты, пишет NTO. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Водолей

Вы будете успешными во всех делах. Воспользуйтесь благоприятными обстоятельствами, а вечером подведите итоги того, чего вы достигли.

Рыба

Перед тем, как браться за дело, взвесьте свои силы и намерения. Важно не переоценить свои возможности, ведь тогда вы не со всем справитесь. Не обещайте многого.

Овен

Сегодня вашу преданность и усилия в ежедневных обязанностях оценят. Это будет больше, чем просто благодарность.

Телец

Вы можете столкнуться с небольшими проблемами. Важно их не преувеличивать. Старайтесь быть спокойными и собранными, тогда дела пойдут в правильном направлении.

Близнецы

Могут возникнуть дополнительные обязанности, которые изменят ваши планы. Вам понадобится ваша способность работать под давлением и в спешке.

Рак

Старайтесь избегать споров или конфликтов на работе или дома. Не стоит к ним присоединяться и занимать чью-то сторону. Сохраняйте спокойствие, и проблем не будет.

Лев

Вы поставите перед собой очень амбициозные цели. Когда их достигнете, это принесет вам уважение и благодарность. Вы будете довольны результатом.

Дева

Это благоприятный день для решения старых конфликтов и снятия напряженности в отношениях. Будьте честными в общении, воспользуйтесь этой возможностью и примиритесь.

Весы

Вам нужно спланировать свои дела и придерживаться плана действий. Тогда вы выполните все обязанности. Если же вам будет не хватать дисциплины, вы потеряете контроль и погрузитесь в хаос. Старайтесь сохранять спокойствие.

Скорпион

Вам может быть сложно убедить кого-то в своих идеях. Найдите достойные аргументы, но это будет нелегко.

Стрелец

День благоприятен для презентации своих идей. Вам будет легко это сделать и убедить даже тех, кто обычно говорит "нет".

Козерог

Старайтесь контролировать свои эмоции. Не позволяйте никому вас провоцировать. Избегайте суперчек, иначе это приведет к неприятным последствиям.