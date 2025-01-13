Деньги в подарок на день рождения: как не ошибиться с суммой и сколько дарят в Украине в 2025 году

На день рождения принято дарить подарки. И это может стать настоящей проблемой, даже если именинник близкий вам человек, не говоря уже о подарках для малознакомых людей.

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В таком случае вопрос решается просто — подарите деньги, которые он или она потратят на свое усмотрение.

Остается только решить, сколько дарить, чтобы это выглядело и щедро, и не разорило вас, пишет OBOZ. UA.

Как определить сумму для подарка

Ориентируйтесь в этом случае на следующие факторы:

Степень близости с человеком. Чем он вам родней, тем большую сумму дарят.

Статус даты. На юбилеи или круглые даты дарят более крупные суммы, чем на "обычные" дни рождения. Кроме того, важен возраст "новорожденного". Детям и подросткам, как правило, полагаются меньшие суммы, чем взрослым.

Ваши финансовые возможности. Не стоит отдавать последние деньги, или, тем более, занимать их в долг, чтобы поразить воображение именинника.

Масштаб праздника. Если празднование проходит в ресторане или другом заведении, сумма подарка может быть большей, чтобы частично компенсировать расходы именинника.

Какую сумму подарить на день рождения в 2025 году?

Исходя из опросов в тематических сообществах в социальных сетях, а также учитывая экономическую ситуацию в стране и рост цен, можно предположить, что стандартная сумма денежного подарка на день рождения в Украине колеблется в пределах: 500-1500 гривен.

Соответственно, для родственников и близких людей это будет 1-2 тыс. гривен.

На подарок для коллег по работе, дальних родственников и знакомых украинцы готовы дать 200-700 гривен. Если же речь идет о презенте "от себя", то чаще всего останавливаются на 500 гривнах.

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