Деруны с грибами и сыром: рецепт сытного блюда по-новому
Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить с сыром, грибами, мясом, так блюдо будет более сытным. Для того, чтобы деруны не были серыми, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с грибами, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Картофель 5 шт.
- Лук 2 шт. большие(1 в начинку,1 в деруны)
- Яйцо 1 шт.
- Мука 2 ст.л.
- Соль перец по вкусу
- Масло для жарки
- Грибы 250 г
- Сыр 150 г
- Сливочный творог 150 г
- Зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель натираем на маленькой части терки, так же одну луковичку. Добавляем специи, яйцо и муку. Перемешиваем и обжариваем.
2. Готовим начинку: нарезаем мелко лук и обжариваем его до слегка золотистого цвета, на капли масла, добавляем мелко нарезанные грибы, и готовим к испарению почти всей жидкости, добавляем сливочный сыр, тщательно перемешиваем и добавляем натертый сыр.
3. Перемешиваем до расплавления и кладем на деруны. Посыпаем зеленью и подаем!
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