Деруны с грибами и сыром: рецепт сытного блюда по-новому

Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить с сыром, грибами, мясом, так блюдо будет более сытным. Для того, чтобы деруны не были серыми, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с грибами, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Картофель 5 шт.

Лук 2 шт. большие(1 в начинку,1 в деруны)

Яйцо 1 шт.

Мука 2 ст.л.

Соль перец по вкусу

Масло для жарки

Грибы 250 г

Сыр 150 г

Сливочный творог 150 г

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель натираем на маленькой части терки, так же одну луковичку. Добавляем специи, яйцо и муку. Перемешиваем и обжариваем.

2. Готовим начинку: нарезаем мелко лук и обжариваем его до слегка золотистого цвета, на капли масла, добавляем мелко нарезанные грибы, и готовим к испарению почти всей жидкости, добавляем сливочный сыр, тщательно перемешиваем и добавляем натертый сыр.

3. Перемешиваем до расплавления и кладем на деруны. Посыпаем зеленью и подаем!

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