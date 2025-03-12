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Деруны с грибами и сыром: рецепт сытного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
417
Деруны с грибами и сыром: рецепт сытного блюда по-новому

Деруны – очень вкусное и сытное блюдо из картофеля, которое можно готовить с сыром, грибами, мясом, так блюдо будет более сытным. Для того, чтобы деруны не были серыми, добавьте в основу тертый лук или луковый сок. 

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Сытные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с грибами, сыром и зеленью.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • Картофель 5 шт.
  • Лук 2 шт. большие(1 в начинку,1 в деруны)
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 2 ст.л.
  • Соль перец по вкусу
  • Масло для жарки
  • Грибы 250 г
  • Сыр 150 г
  • Сливочный творог 150 г
  • Зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель натираем на маленькой части терки, так же одну луковичку. Добавляем специи, яйцо и муку. Перемешиваем и обжариваем.

Основа для дерунов

2. Готовим начинку: нарезаем мелко лук и обжариваем его до слегка золотистого цвета, на капли масла, добавляем мелко нарезанные грибы, и готовим к испарению почти всей жидкости, добавляем сливочный сыр, тщательно перемешиваем и добавляем натертый сыр.

Грибная начинка

3. Перемешиваем до расплавления и кладем на деруны. Посыпаем зеленью и подаем!

Готовые деруны

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