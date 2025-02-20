Десерт 'Любовник': рецепт вкусного блюда, которое не навредит фигуре

Десерт – это непременная часть любого праздничного стола, а также просто хорошее добавление, который подчеркнет вкус кофе или чая. Конечно, десерт можно приобрести в магазине, найдя для себя лучший вариант, но самым вкусным будет именно приготовленный самостоятельно и с любовью.

Видео дня

Фудблогер с ником recipes ira в Instagram показала рецепт своего любимого домашнего десерта "Любовник". Он напоминает хорошо знакомое всем "птичье молоко", но совсем не вредит фигуре.

Ингредиенты для белого слоя

Кисломолочный творог 5% – 250 гр.

Ванильный йогурт\пудинг – 200 гр.

Молоко – 150 мл.

Желатин – 20 гр.

Сахар – 30 гр.

Ингредиенты для шоколадного слоя

Кисломолочный сыр 5% – 250 гр.

Шоколадный йогурт\пудинг – 200 гр.

Молоко – 150 мл.

Желатин – 20 гр.

Сахар – 30 гр.

Способ приготовления

1. 50 мл холодного молока (от общего количества), добавляем к желатину, перемешиваем и отставляем набухать на 15-25 минут.

2. Все остальные ингредиенты сбиваем блендером до однородной консистенции.

3. Разогреваем желатин на водяной бане или в микроволновке (ни в коем случае не кипятим).

4. Вливаем в массу тонкой струйкой и взбиваем блендером.

5. Сначала даем постоять в холодильнике в течение часа, чтобы первый слой застыл, тогда вливаем второй и снова отправляем в холодильник до застывания.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: