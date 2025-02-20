Десерт "Любовник": рецепт вкусного блюда, которое не навредит фигуре
Десерт – это непременная часть любого праздничного стола, а также просто хорошее добавление, который подчеркнет вкус кофе или чая. Конечно, десерт можно приобрести в магазине, найдя для себя лучший вариант, но самым вкусным будет именно приготовленный самостоятельно и с любовью.
Фудблогер с ником recipes ira в Instagram показала рецепт своего любимого домашнего десерта "Любовник". Он напоминает хорошо знакомое всем "птичье молоко", но совсем не вредит фигуре.
Ингредиенты для белого слоя
- Кисломолочный творог 5% – 250 гр.
- Ванильный йогурт\пудинг – 200 гр.
- Молоко – 150 мл.
- Желатин – 20 гр.
- Сахар – 30 гр.
Ингредиенты для шоколадного слоя
- Кисломолочный сыр 5% – 250 гр.
- Шоколадный йогурт\пудинг – 200 гр.
- Молоко – 150 мл.
- Желатин – 20 гр.
- Сахар – 30 гр.
Способ приготовления
1. 50 мл холодного молока (от общего количества), добавляем к желатину, перемешиваем и отставляем набухать на 15-25 минут.
2. Все остальные ингредиенты сбиваем блендером до однородной консистенции.
3. Разогреваем желатин на водяной бане или в микроволновке (ни в коем случае не кипятим).
4. Вливаем в массу тонкой струйкой и взбиваем блендером.
5. Сначала даем постоять в холодильнике в течение часа, чтобы первый слой застыл, тогда вливаем второй и снова отправляем в холодильник до застывания.
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