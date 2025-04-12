Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Хорватия – это настоящая жемчужина Адриатического побережья, которая предлагает более 1000 островов для отдыха. Хотя некоторые из них уже стали очень популярны среди туристов, в стране есть еще много малоизвестных островков, которые дарят покой и комфорт по более доступным ценам.

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Благодаря своей природной красоте, низким ценам и отсутствию толп туристов, эти острова становятся идеальным выбором для тех, кто хочет отдохнуть в настоящем средиземноморском раю, отмечает Travel Off Path.

Островные курорты Хорватии – это отличная альтернатива популярным греческим курортам, где можно отдохнуть от толп туристов и погрузиться в настоящий средиземноморский рай. С каждым годом все больше людей открывают для себя хорватские острова, и это не удивительно, ведь они совмещают в себе уникальную атмосферу, красоту природы и доступные цены.

Остров Дуги-Оток

Остров Дуги-Оток, расположенный у побережья Задара, является настоящим островным раем для любителей природы. С его огромными прибрежными заповедниками, спокойными бухтами и белыми песчаными пляжами он привлекает туристов, ищущих уединение. Одной из главных достопримечательностей является Телащица - заповедник с многочисленными природными резервуарами и потрясающей флорой и фауной. Сакарун, один из красивейших пляжей Хорватии, станет идеальным местом для спокойного купания и загара.

Остров Вис

Остров находится на самой отдаленной точке Хорватии, сохранил свою подлинность и естественный шарм. Чтобы добраться до него, туристам нужно пройти по морскому пути от Сплита. Вес привлекает не только историческими достопримечательностями, но и уникальными природными местами, как Голубая пещера — естественная каверна с проникающим в воду эфирным светом. Пляж Стенива, окруженный высокими скалами, почти пуст и приветливо встречает посетителей своей бирюзовой водой.

Остров Раб

Он известен не только своей богатой историей, но и прекрасными пляжами. Маленький городок Раб, покрытый средневековыми булыжными улицами и романскими колокольнями, предлагает туристам прогулки, погружающие в атмосферу прошлого. Пляж с названием Rajska Plaža является одним из самых популярных на острове благодаря своим песчаным берегам и мелким водам. Остров также является прекрасным местом для ночевки, где можно найти отели по доступным ценам, что делает его доступным для разных туристов.

Остров Корчула

Его часто называют "маленьким Дубровником", ведь его старинные стены и узкие улочки напоминают знаменитый город на побережье. Он идеально подходит для любителей культуры и истории, ведь здесь, вероятно, родился Марк Поло, а также многочисленные винодельни, где можно отведать местные сорта вина. Корчула — это прекрасный остров для релаксации на пляжах с мелкой галькой и виноградниками на холмах, придающих особый колорит.

Остров Шипан

Известный как "Золотой остров", предлагает отличную атмосферу для отдыха, спокойные пляжи и малолюдные улочки. Исторически этот остров был популярен среди элиты Дубровника, приезжавших сюда на летние каникулы. Сегодня Шипан является идеальным местом для тех, кто хочет наслаждаться природой и культурным наследием в тишине. Прекрасные пляжи, как Приежба и уютные пейзажи станут прекрасным фоном для расслабленного отдыха.

Хорватия предлагает множество отличных островов для отпуска, где можно наслаждаться природной красотой, историей и хорошим сервисом по доступным ценам.

OBOZ.UA ранее писал о европейском городе, где можно провести выходные и отдохнуть.

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