УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Елена Былим
NewsLife
3 минуты
342
Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Хорватия – это настоящая жемчужина Адриатического побережья, которая предлагает более 1000 островов для отдыха. Хотя некоторые из них уже стали очень популярны среди туристов, в стране есть еще много малоизвестных островков, которые дарят покой и комфорт по более доступным ценам.

Видео дня

Благодаря своей природной красоте, низким ценам и отсутствию толп туристов, эти острова становятся идеальным выбором для тех, кто хочет отдохнуть в настоящем средиземноморском раю, отмечает Travel Off Path.

Островные курорты Хорватии – это отличная альтернатива популярным греческим курортам, где можно отдохнуть от толп туристов и погрузиться в настоящий средиземноморский рай. С каждым годом все больше людей открывают для себя хорватские острова, и это не удивительно, ведь они совмещают в себе уникальную атмосферу, красоту природы и доступные цены.

Остров Дуги-Оток

Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Остров Дуги-Оток, расположенный у побережья Задара, является настоящим островным раем для любителей природы. С его огромными прибрежными заповедниками, спокойными бухтами и белыми песчаными пляжами он привлекает туристов, ищущих уединение. Одной из главных достопримечательностей является Телащица - заповедник с многочисленными природными резервуарами и потрясающей флорой и фауной. Сакарун, один из красивейших пляжей Хорватии, станет идеальным местом для спокойного купания и загара.

Остров Вис

Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Остров находится на самой отдаленной точке Хорватии, сохранил свою подлинность и естественный шарм. Чтобы добраться до него, туристам нужно пройти по морскому пути от Сплита. Вес привлекает не только историческими достопримечательностями, но и уникальными природными местами, как Голубая пещера — естественная каверна с проникающим в воду эфирным светом. Пляж Стенива, окруженный высокими скалами, почти пуст и приветливо встречает посетителей своей бирюзовой водой.

Остров Раб

Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Он известен не только своей богатой историей, но и прекрасными пляжами. Маленький городок Раб, покрытый средневековыми булыжными улицами и романскими колокольнями, предлагает туристам прогулки, погружающие в атмосферу прошлого. Пляж с названием Rajska Plaža является одним из самых популярных на острове благодаря своим песчаным берегам и мелким водам. Остров также является прекрасным местом для ночевки, где можно найти отели по доступным ценам, что делает его доступным для разных туристов.

Остров Корчула

Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Его часто называют "маленьким Дубровником", ведь его старинные стены и узкие улочки напоминают знаменитый город на побережье. Он идеально подходит для любителей культуры и истории, ведь здесь, вероятно, родился Марк Поло, а также многочисленные винодельни, где можно отведать местные сорта вина. Корчула — это прекрасный остров для релаксации на пляжах с мелкой галькой и виноградниками на холмах, придающих особый колорит.

Остров Шипан

Дешевле, чем в Греции: хорватские острова, где можно провести отпуск

Известный как "Золотой остров", предлагает отличную атмосферу для отдыха, спокойные пляжи и малолюдные улочки. Исторически этот остров был популярен среди элиты Дубровника, приезжавших сюда на летние каникулы. Сегодня Шипан является идеальным местом для тех, кто хочет наслаждаться природой и культурным наследием в тишине. Прекрасные пляжи, как Приежба и уютные пейзажи станут прекрасным фоном для расслабленного отдыха.

Хорватия предлагает множество отличных островов для отпуска, где можно наслаждаться природной красотой, историей и хорошим сервисом по доступным ценам.

OBOZ.UA ранее писал о европейском городе, где можно провести выходные и отдохнуть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.