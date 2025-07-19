Для чего на самом деле черные точки на лобовом стекле авто: водители были удивлены

Водители только сейчас осознают важную роль черных точек, установленных на лобовом стекле автомобилей.

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Толстая черная полоса, за которой следует ряд черных точек, размещается вокруг внешней стороны лобового стекла автомобиля, и эта простая вещь выполняет важную функцию безопасности. Блогер под ником @interestingengineering в TikTok объяснил, что эти точки не только для красивого вида.

Как оказалось, черная эмалированная полоска и сами точки регулируют температуру, чтобы водители всегда могли хорошо видеть сквозь лобовое стекло. Во время движения на высокой скорости четкое представление о дороге впереди является жизненно важным, чтобы избежать контакта с другими транспортными средствами или опасностями.

Черный оттенок на краю окна называется фриттой. "Она нужна для того, чтобы ультрафиолетовые солнечные лучи не повредили клей, который приклеивает окно к раме. Но это не объясняет крапинок. Черный цвет больше всего поглощает тепло. Эти полутоновые точки нужны для того, чтобы предотвратить резкое изменение температур между фриттой и стеклом, которое может вызвать оптическое искажение", - пояснил эксперт.

Пользователи TikTok были поражены этим откровением, некоторые были шокированы, что наконец узнали истинную причину появления этой функции.

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