Для чего на самом деле предназначены таинственные кнопки на руле: водители будут удивлены

Некоторые водители только сейчас осознают, для чего на самом деле предназначены некоторые кнопки в их автомобилях.

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Транспортные средства сильно изменились за эти годы, и теперь они имеют гораздо больше кнопок и циферблатов, чем когда-либо прежде. От перехода с ручных стеклоподъемников на электрические до возможности управлять музыкой и отвечать на звонки за рулем - каждый год в авто добавляются новые технологии, пишет OBOZ.UA.

Все это означает, что приобретение нового автомобиля с обновленными технологиями может быть сложной задачей. Каждый автомобиль должен поставляться с инструкцией по эксплуатации, которая содержит всю необходимую информацию, но вы все равно можете смотреть на кнопку, которую никогда раньше не видели, и не понимать, для чего она предназначена.

Некоторые водители не раз сталкивались с этой дилеммой, признаваясь, что не имеют представления, для чего на самом деле предназначены некоторые кнопки на их руле.

В заметке на Reddit один водитель опубликовал фотографию своего руля, на котором сверху было две кнопки, одна со знаком плюс, а другая - со знаком минус. "Для чего эти штуки предназначены? Когда я нажимаю на них, я замечаю, что в машине загорается D6, D7 или другая цифра, в зависимости от того, нажимаю я на "-" или "+", – написал он.

Две кнопки, о которых спрашивал водитель, называются подрулевыми переключателями передач, и они в основном встречаются в автомобилях с автоматической, а не с механической коробкой передач. Они позволяют водителю вручную переключать передачи без использования педали сцепления и обеспечивают более контролируемое управление, особенно в сложных условиях, в то же время позволяя автомобилю автоматически переключаться, когда это необходимо.

Комментаторы поста на Reddit объяснили это автору, причем один человек сказал, что они особенно полезны при движении в горной или холмистой местности, если вы не хотите "стереть тормоза" при спуске.

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