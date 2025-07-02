Для двух знаков зодиака наступил романтический период

Наступило благоприятное время для любви и романтики в жизни двух знаков зодиака. Эти люди испытают сильные чувства, начнут новые или восстановят старые отношения.

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Это хороший период, чтобы воспользоваться эмоциональной волной, пишет Madeinvilnius. Любовная сфера будет на первом месте у Тельца и Весов.

Телец

Для Тельцов самой важной темой станет любовь. Вы будете чувствовать себя особенно желанными, любимыми и понятыми. Если вы одиноки, то ожидайте неожиданную встречу, которая откроет для вас новую страницу в любви. Тельцы в отношениях укрепят их, появится больше тепла и понимания. Физическая близость станет для вас более важной и желанной. Астрологи советуют не скрывать свои чувства.

Весы

Для Весов это время романтики. Одинокие встретят человека, который коснется вашего сердца и принесет радость. Это благоприятный период для флирта и комплиментов. Также стоит сходить на свидание и выразить свои чувства. Вы сможете установить эмоциональную близость в своих отношениях. Не скрывайте своих чувств.