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Для летней вечеринки: очень вкусный просекко-мусс за 3 минуты

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт коктейля

Если вы хотите удивить гостей оригинальным летним коктейлем, отличной основой может быть любой алкоголь, который если соединить с "правильными" продуктами, можно получить очень изысканный напиток. 

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Что приготовить из просекко

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного просекко-муса, который очень просто готовится и всем понравится. 

Рецепт напитка

Ингредиенты: 

  • Мартини белое или просекко – 100 мл
  • Сливки – 200 мл
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Мята для украшения

Способ приготовления: 

1. Взбейте сливки с сахаром и лимонным соком до мягких пиков.

Взбитые сливки

2. Влейте мартини или просекко, добавьте лимонный сок, перемешайте.

Приготовление напитка

3. Выложите мусс в бокалы, украсьте мятой и подавайте охлажденным!

Готовый мусс

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