Для летней вечеринки: очень вкусный просекко-мусс за 3 минуты

Если вы хотите удивить гостей оригинальным летним коктейлем, отличной основой может быть любой алкоголь, который если соединить с "правильными" продуктами, можно получить очень изысканный напиток.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного просекко-муса, который очень просто готовится и всем понравится.

Ингредиенты:

Мартини белое или просекко – 100 мл

Сливки – 200 мл

Сахар – 2 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Мята для украшения

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки с сахаром и лимонным соком до мягких пиков.

2. Влейте мартини или просекко, добавьте лимонный сок, перемешайте.

3. Выложите мусс в бокалы, украсьте мятой и подавайте охлажденным!

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