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Для летней вечеринки: очень вкусный просекко-мусс за 3 минуты
Если вы хотите удивить гостей оригинальным летним коктейлем, отличной основой может быть любой алкоголь, который если соединить с "правильными" продуктами, можно получить очень изысканный напиток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного просекко-муса, который очень просто готовится и всем понравится.
Ингредиенты:
- Мартини белое или просекко – 100 мл
- Сливки – 200 мл
- Сахар – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Мята для украшения
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки с сахаром и лимонным соком до мягких пиков.
2. Влейте мартини или просекко, добавьте лимонный сок, перемешайте.
3. Выложите мусс в бокалы, украсьте мятой и подавайте охлажденным!
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