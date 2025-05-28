Для праздничного стола: самая вкусная сырная закуска с цедрой и виноградом за 3 минуты

Если вы хотите приготовить очень вкусную и легкую летнюю закуску, идеальной основой будет любой сыр, который идеально сочетается с виноградом, медом, зеленью, орешками. А для яркого вкуса добавьте фисташки, которые придадут закуске оригинального вкуса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и быстрой закуски из крем-сыра, с виноградом и орешками.

Ингредиенты:

250 г крем-сыра

100 г твердого сыра

цедра цитрусовых

13 шт. винограда

60 г любых орешков (у меня фисташка) ⠀ ⠀ ⠀

Способ приготовления:

1. Хорошо перемешиваем холодный крем-сыр, добавляем холодный мелко натертый твердый сыр, цедру цитрусовых и тщательно сочетаем.

2. Берем небольшую часть массы (25 г) и формируем шарик добавив в центр виноград. Накрываем шарики пленкой и убираем в холодильник на несколько часов или на ночь.

Перед подачей обваливаем в измельченных орешках и смакуем с медом!