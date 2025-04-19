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Для тех, кто не любит сельдь: "Шуба" по-новому для пасхального стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
459
Для тех, кто не любит сельдь: 'Шуба' по-новому для пасхального стола

Салат "Шуба" – один из самых вкусных и бюджетных салатов, который можно готовить как для праздничного стола, так и хоть каждый день. Стоит отметить, что в классическом варианте салат готовится с сельдь, но, ее можно заменить лососем.

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Как приготовить "Шубу" по-новому

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, с вареными яйцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • филе слабосоленого лосося 150 г
  • картофель 2 шт
  • морковь 2 шт
  • свекла 2 шт
  • яйца 3-4 шт
  • лук зеленый 1 пучок
  • майонез, соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Все натираем на крупной терке, рыбу кубиком. Выкладываем слой за слоем. 

Ингредиенты для салата

2. Каждый слой смазываем майонезом, соль и перец по вкусу.

Приготовление салата

3. Верхним слоем выкладываем нарезанную крупным кубиком рыбку.

Готовый салат

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