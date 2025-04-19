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Для тех, кто не любит сельдь: "Шуба" по-новому для пасхального стола
Салат "Шуба" – один из самых вкусных и бюджетных салатов, который можно готовить как для праздничного стола, так и хоть каждый день. Стоит отметить, что в классическом варианте салат готовится с сельдь, но, ее можно заменить лососем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" без сельди, с вареными яйцами.
Ингредиенты:
- филе слабосоленого лосося 150 г
- картофель 2 шт
- морковь 2 шт
- свекла 2 шт
- яйца 3-4 шт
- лук зеленый 1 пучок
- майонез, соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Все натираем на крупной терке, рыбу кубиком. Выкладываем слой за слоем.
2. Каждый слой смазываем майонезом, соль и перец по вкусу.
3. Верхним слоем выкладываем нарезанную крупным кубиком рыбку.
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