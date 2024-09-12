Для трех знаков зодиака с 12 сентября начнется сезон изобилия: кому будет везти

12 сентября ознаменует начало периода расцвета и процветания. Благоприятные астрологические транзиты, в частности Солнце в квадрате с Юпитером, откроют новые жизненные пути и будут побуждать к принятию судьбоносных решений.

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Согласно прогнозу, больше всего повезет в этот день Ракам, Весам и Скорпионам. Они могут получить предложение, которое кардинально изменит их жизнь или решатся пойти навстречу заветным мечтам.

Рак

Вы готовы признать, что заслуживаете лучшего. Вы упорно трудились, но, не получив достойного вознаграждения, готовы рискнуть и начать воплощать важнейшую мечту.

Сейчас вы словно ощущаете единство со всем миром. Во время Солнца в квадрате с Юпитером вы осознаете, что именно тот момент, когда все зависит от вас. Вы должны сделать ключевой выбор. От этого решения будет зависеть ваш жизненный путь в следующие несколько лет.

Весы

Некоторое время вы жили в ограничениях. Обиды не давали вам двигаться вперед. Пора принять новое отношение к жизни. 12 сентября, во время транзита Солнца в квадрате Юпитера, вы увидите: чтобы жить в мире и любви стоит избавиться от ненужных эмоций. Они держали вас достаточно долго – вы устали от эмоционального истощения.

Пора открыть дверь к счастью и достатку. Во время Солнца в квадрате с Юпитером вы осознаете, в каком направлении двигаться дальше.

Скорпион

Настало время исцеления и принятия. Как только вы примете и осознаете свои эмоции, вы начнете процесс исцеления, а с излеченным сердцем и умом откроете путь к великой любви и исключительному достатку. Благодаря астрологическим транзитам 12 сентября вы поймете, чего так не хватало в вашей жизни.

Вы готовы взять на себя ответственность за свою судьбу. В этот день вы решите, что готовы начать новую главу в жизни.

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