УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
45
Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

Жареный картофель кажется простым блюдом, но сделать его по-настоящему вкусным удается не всем. Часто овощ получается очень мягким, без аппетитной корочки. Но есть один простой трюк, который изменит все. И главное – для него не нужны дорогостоящие продукты или сложные действия. Следует использовать только один привычный ингредиент и правильный момент его добавления.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно добавить в картофель перед жаркой, чтобы получить идеальный результат. Этот продукт очень простой.

Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

Если хотите получить идеальный жареный картофель с хрустящей корочкой, просто добавьте к нему ложку муки перед тем, как класть на сковородку. Этот маленький секрет работает безотказно – мука создает тонкий защитный слой, который моментально схватывается во время жарки. В результате вы получите аппетитный, равномерно поджаренный картофель – снаружи румяный, а внутри нежный.

Что нужно сделать

Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

1. Нарежьте картофель соломкой.

2. Промойте ее в холодной воде и тщательно высушите.

Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

3. Переложите в глубокую миску.

4. Добавьте 1 столовую ложку муки.

Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

5. Тщательно перемешайте, чтобы мука равномерно покрыла все кусочки.

6. По желанию добавьте любимые специи.

Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

7. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.

Солить картофель стоит уже после жарки – так он останется хрустящим, а не размокнет. Этот шаг часто игнорируют, но он действительно важен.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: