Добавьте этот ингредиент к картофелю перед жаркой: результат вас приятно удивит

Жареный картофель кажется простым блюдом, но сделать его по-настоящему вкусным удается не всем. Часто овощ получается очень мягким, без аппетитной корочки. Но есть один простой трюк, который изменит все. И главное – для него не нужны дорогостоящие продукты или сложные действия. Следует использовать только один привычный ингредиент и правильный момент его добавления.

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Редакция FoodOboz расскажет, что нужно добавить в картофель перед жаркой, чтобы получить идеальный результат. Этот продукт очень простой.

Если хотите получить идеальный жареный картофель с хрустящей корочкой, просто добавьте к нему ложку муки перед тем, как класть на сковородку. Этот маленький секрет работает безотказно – мука создает тонкий защитный слой, который моментально схватывается во время жарки. В результате вы получите аппетитный, равномерно поджаренный картофель – снаружи румяный, а внутри нежный.

Что нужно сделать

1. Нарежьте картофель соломкой.

2. Промойте ее в холодной воде и тщательно высушите.

3. Переложите в глубокую миску.

4. Добавьте 1 столовую ложку муки.

5. Тщательно перемешайте, чтобы мука равномерно покрыла все кусочки.

6. По желанию добавьте любимые специи.

7. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.

Солить картофель стоит уже после жарки – так он останется хрустящим, а не размокнет. Этот шаг часто игнорируют, но он действительно важен.

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