Добавьте этот простой ингредиент в фарш, и котлеты станут очень пышными

Котлеты – одно из самых популярных блюд на украинской кухне. Но чтобы они получились действительно нежными и сочными, нужно знать несколько простых секретов. Один из них связан с добавлением обычного ингредиента, который точно есть в каждом доме. Его наличие в фарше способно сделать котлеты мягкими, ароматными и воздушными.

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Редакция FoodOboz расскажет, что именно добавить и как приготовить идеальное блюдо. Понадобится один простой ингредиент.

Приготовление вкусных домашних котлет не всегда дается легко, особенно если хочется, чтобы блюдо получилось не только сочным, но и хорошо держало форму. Но один простой ингредиент может существенно изменить результат – обычный сырой картофель. Именно он помогает сделать структуру котлет мягкой, воздушной и при этом прочной.

Для идеального результата лучше всего использовать смешанный фарш – говядину и свинину в равных пропорциях. Не стоит покупать готовый фарш в магазине: домашний, пропущенный через мясорубку, имеет более насыщенный вкус и позволяет лучше контролировать качество продукта.

К 1 кг фарша нужно добавить:

100 г черного или белого хлеба (предварительно замочить)

1 среднюю луковицу (примерно 200 г)

1 среднюю сырую картофелину (около 200 г)

1 яйцо

соль (1 ч.л.) и специи по вкусу: черный перец, смесь перцев, красную паприку, приправу для мяса или фарша

Особенности приготовления:

1. Хлеб в рецепте можно заменить на манную крупу – вкус будет другим, но структура останется мягкой. После того как все ингредиенты соединены, фарш нужно очень хорошо вымешать, а еще лучше отбить, чтобы он стал пластичным и однородным.

2. Если фарш кажется слишком плотным или сухим, стоит добавить немного холодной воды. Формируя котлеты, можно положить внутрь кусочек сливочного масла – это придаст блюду еще больше сочности.

3. Обжаривать котлеты стоит на хорошо разогретой сковородке (желательно чугунной) до румяной корочки с обеих сторон. После этого их можно немного протушить: положите котлеты в кастрюлю, влейте полстакана воды, добавьте сверху несколько ломтиков сливочного масла, накройте крышкой и готовьте на медленном огне до готовности.

4. В результате вы получите необычайно нежные, мягкие, воздушные котлеты с насыщенным вкусом. Это именно тот рецепт, который легко станет любимым в вашей семье.

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