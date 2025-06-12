Домашнее мороженое из трех ингредиентов: рецепт самого вкусного летнего десерта

Домашнее мороженое – лучший десерт в жаркую погоду. Готовить его можно как просто из сливок, так и ягод, фруктов. Еще можно добавить мяту для свежести.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего мороженого из сливок и клубники.

Ингредиенты:

300 г свежей клубники

500 г жирных 33% сливок

300 г сгущенного молока

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки.

2. Клубнику взбейте в пюре и добавьте в сливки и туда же сгущенное молоко, перемешайте.

3. Выложите массу в подходящую посуду, поставьте в морозилку на ночь!

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