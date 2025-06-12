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Домашнее мороженое из трех ингредиентов: рецепт самого вкусного летнего десерта

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
639
Рецепт мороженого

Домашнее мороженое – лучший десерт в жаркую погоду. Готовить его можно как просто из сливок, так и ягод, фруктов.  Еще можно добавить мяту для свежести.

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Клубничное мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего мороженого из сливок и клубники. 

Как приготовить вкусное мороженое

Ингредиенты:

  • 300 г свежей клубники
  • 500 г жирных 33% сливок
  • 300 г сгущенного молока

Способ приготовления: 

1. Взбейте сливки.

Сливки и сгущенное молоко

2. Клубнику взбейте в пюре и добавьте в сливки и туда же сгущенное молоко, перемешайте.

Основа для мороженого

3. Выложите массу в подходящую посуду, поставьте в морозилку на ночь!

Готовое мороженое

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