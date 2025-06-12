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Домашнее мороженое из трех ингредиентов: рецепт самого вкусного летнего десерта
Домашнее мороженое – лучший десерт в жаркую погоду. Готовить его можно как просто из сливок, так и ягод, фруктов. Еще можно добавить мяту для свежести.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего мороженого из сливок и клубники.
Ингредиенты:
- 300 г свежей клубники
- 500 г жирных 33% сливок
- 300 г сгущенного молока
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки.
2. Клубнику взбейте в пюре и добавьте в сливки и туда же сгущенное молоко, перемешайте.
3. Выложите массу в подходящую посуду, поставьте в морозилку на ночь!
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