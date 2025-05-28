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Домашнее сгущенное молоко из трех ингредиентов, но без молока: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Сгущенное молоко

Сгущенное молоко – очень часто один из главных ингредиентов при приготовлении вкусных десертов. Стоит отметить, что его можно приготовить очень просто в домашних условиях и всего из 2-3 ингредиентов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, густого, домашнего сгущенного молока. 

Домашнее сгущенное молоко

Ингредиенты: 

  • 15 г кукурузного крахмала
  • 500 мл кокосового молока 
  • 60 г меда или натурального сиропа 

Способ приготовления: 

1. 50 мл кокосового напитка из общего количества) соединяем с кукурузным крахмалом, чтобы не было комочков.

Кокосовое молоко

2. В широкую кастрюлю с толстым дном выливаем оставшийся напиток и добавляем мед или сироп. Ставим на средний огонь и помешивая доводим до кипения. Добавляем разведенный кукурузный крахмал и перемешиваем. Немножко уменьшаем огонь и периодически помешивая варим до золотистого цвета и загустения (10-15 минут).

Приготовление сгущенного молока

3. Снимаем с огня, тщательно пробиваем блендером, переливаем в чистую баночку и даем остыть.

Сколько варить сгущенное молоко

Храним в холодильнике до 5 дней!

Готовый соус

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