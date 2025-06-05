Домашнее шоколадное мороженое из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Мороженое любят практически все. Готовить его можно в домашних условиях из ягод, бананов, а также сливок, добавив сгущенное молоко, мед, какао, сиропы.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего, шоколадного мороженого из сливок и шоколада.

Ингредиенты:

Сливки 33%+ 500 мл холодные

Шоколад 100 г

Сгущенное молоко 270 г

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад, добавьте сгущенное молоко, перемешайте.

2. Сливки взбиваем отдельно.

3. Вводим шоколад лопаткой. Распределяем массу по стаканчикам и отправляем в морозилку.

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