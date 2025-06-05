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Домашнее шоколадное мороженое из двух ингредиентов: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
240
Рецепт мороженого

Мороженое любят практически все. Готовить его можно в домашних условиях из ягод, бананов, а также сливок, добавив сгущенное молоко, мед, какао, сиропы.

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Домашнее мороженое

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего, шоколадного мороженого из сливок и шоколада. 

Ингредиенты: 

  • Сливки 33%+ 500 мл холодные
  • Шоколад 100 г
  • Сгущенное молоко 270 г

Способ приготовления:

1. Растопите шоколад, добавьте сгущенное молоко, перемешайте.

Сливки с шоколадом

2. Сливки взбиваем отдельно. 

Готовая масса

3. Вводим шоколад лопаткой. Распределяем массу по стаканчикам и отправляем в морозилку.

Готовое мороженое

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