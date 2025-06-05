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Домашнее шоколадное мороженое из двух ингредиентов: самый простой рецепт
Мороженое любят практически все. Готовить его можно в домашних условиях из ягод, бананов, а также сливок, добавив сгущенное молоко, мед, какао, сиропы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего, шоколадного мороженого из сливок и шоколада.
Ингредиенты:
- Сливки 33%+ 500 мл холодные
- Шоколад 100 г
- Сгущенное молоко 270 г
Способ приготовления:
1. Растопите шоколад, добавьте сгущенное молоко, перемешайте.
2. Сливки взбиваем отдельно.
3. Вводим шоколад лопаткой. Распределяем массу по стаканчикам и отправляем в морозилку.
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