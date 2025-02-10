Домашние творожные булочки для детей на скорую руку: как приготовить вкусную выпечку
Для сытного перекуса ребенку идеально подойдут рыхлые творожные булочки. Вы легко сможете приготовить такую выпечку в домашних условиях. Для теста понадобится всего несколько обычных ингредиентов.
Идея приготовления рыхлых творожных булочек для детей опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко ( blw.babies ) в Instagram. Можно подавать с джемом или прибавлять любимые наполнители.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 5% – 200 г
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 30 г
- мука – 180-200 г
- молоко – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог растереть вилочкой (если хотите более однородное тесто, можно воспользоваться блендером).
2. Добавить яйцо, молоко.
3. Сливочное масло растопить и дать остыть. Добавить растопленное сливочное масло.
4. Добавить муку и разрыхлитель.
5. Все перемешать и замесить тесто (руки лучше присыпать мукой, чтобы не прилипало).
6. Сформировать маленькие булочки (выходит 8 штук).
7. Чтобы булочки получились румяные и блестящие, смазать желточком.
8. Выложить их на пергамент и выпекать в разогретой духовке 20 минут на 180 градусов. Подойдет деткам, которым вы уже ввели аллергены: яйцо, молочные продукты, глютен.
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