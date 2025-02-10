Домашние творожные булочки для детей на скорую руку: как приготовить вкусную выпечку

Для сытного перекуса ребенку идеально подойдут рыхлые творожные булочки. Вы легко сможете приготовить такую выпечку в домашних условиях. Для теста понадобится всего несколько обычных ингредиентов.

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Идея приготовления рыхлых творожных булочек для детей опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко ( blw.babies ) в Instagram. Можно подавать с джемом или прибавлять любимые наполнители.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 5% – 200 г

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 30 г

мука – 180-200 г

молоко – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог растереть вилочкой (если хотите более однородное тесто, можно воспользоваться блендером).

2. Добавить яйцо, молоко.

3. Сливочное масло растопить и дать остыть. Добавить растопленное сливочное масло.

4. Добавить муку и разрыхлитель.

5. Все перемешать и замесить тесто (руки лучше присыпать мукой, чтобы не прилипало).

6. Сформировать маленькие булочки (выходит 8 штук).

7. Чтобы булочки получились румяные и блестящие, смазать желточком.

8. Выложить их на пергамент и выпекать в разогретой духовке 20 минут на 180 градусов. Подойдет деткам, которым вы уже ввели аллергены: яйцо, молочные продукты, глютен.

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