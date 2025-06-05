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Домашний лимончелло: самый быстрый рецепт вкусного итальянского ликера
Летний, очень вкусный итальянский напиток, который идеально подходит для жаркого лета – лимончелло. Стоит отметить, что его очень просто можно приготовить в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашнего лимончелло, основа которого – лимоны и водка.
Ингредиенты:
- Лимоны – 5 шт.
- Водка – 500 мл
- Сахар – 100 г
- Вода – 100 мл
Способ приготовления:
1. Три лимона нарезать кольцами. С двух лимонов снять цедру и выжать сок. Все это заливаем водкой и оставляем настаиваться 3-5 дней в темном месте.
2. Затем варим сироп: вода + сахар, даем остыть. Смешиваем сироп с настойкой (через сито или марлю).
3. Ставим в холодильник и подаем охлажденным.
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