Домашний лимончелло: самый быстрый рецепт вкусного итальянского ликера

Летний, очень вкусный итальянский напиток, который идеально подходит для жаркого лета – лимончелло. Стоит отметить, что его очень просто можно приготовить в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашнего лимончелло, основа которого – лимоны и водка.

Ингредиенты:

Лимоны – 5 шт.

Водка – 500 мл

Сахар – 100 г

Вода – 100 мл

Способ приготовления:

1. Три лимона нарезать кольцами. С двух лимонов снять цедру и выжать сок. Все это заливаем водкой и оставляем настаиваться 3-5 дней в темном месте.

2. Затем варим сироп: вода + сахар, даем остыть. Смешиваем сироп с настойкой (через сито или марлю).

3. Ставим в холодильник и подаем охлажденным.

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