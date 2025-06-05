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Домашний лимончелло: самый быстрый рецепт вкусного итальянского ликера

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,4 т.
Рецепт напитка

Летний, очень вкусный итальянский напиток, который идеально подходит для жаркого лета – лимончелло. Стоит отметить, что его очень просто можно приготовить в домашних условиях. 

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Как приготовить домашний лимончелло

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной домашнего лимончелло, основа которого – лимоны и водка. 

Рецепт напитка

Ингредиенты:

  • Лимоны – 5 шт.
  • Водка – 500 мл
  • Сахар – 100 г
  • Вода – 100 мл

Способ приготовления: 

1. Три лимона нарезать кольцами. С двух лимонов снять цедру и выжать сок. Все это заливаем водкой и оставляем настаиваться 3-5 дней в темном месте.

Лимон для напитка

2. Затем варим сироп: вода + сахар, даем остыть. Смешиваем сироп с настойкой (через сито или марлю).

Приготовление напитка

3. Ставим в холодильник и подаем охлажденным.

Готовый напиток

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