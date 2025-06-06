Домашний освежающий лимонад из клубники и с базиликом: рецепт идеального летнего напитка

Самый лучший домашний напиток – лимонад. Готовить их можно из разных ягод, а также фруктов. Для яркого и оригинального вкуса можно добавить базилик, а также мяту, розмарин и огурец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего домашнего клубничного пюре, с апельсинами и лимоном.

Ингредиенты:

350-400 г клубники

2-3 веточки базилика

2-5 ч.л сахара (ориентируемся на свой вкус)

лимон

апельсин

лед

1-1,5 л газированной воды/тоника

Способ приготовления:

1. В чашу блендера отправляем клубнику, базилик, сахар, цедру лимона и сок лимона, перебираем в пюре.

2. В стеклянную бутылку отправляем лед и пюре. Добавляем апельсин и лимон, но можно и без.

3. Заливаем газированной водой, перемешиваем и подаем!

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