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Домашний освежающий лимонад из клубники и с базиликом: рецепт идеального летнего напитка
Самый лучший домашний напиток – лимонад. Готовить их можно из разных ягод, а также фруктов. Для яркого и оригинального вкуса можно добавить базилик, а также мяту, розмарин и огурец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, освежающего домашнего клубничного пюре, с апельсинами и лимоном.
Ингредиенты:
- 350-400 г клубники
- 2-3 веточки базилика
- 2-5 ч.л сахара (ориентируемся на свой вкус)
- лимон
- апельсин
- лед
- 1-1,5 л газированной воды/тоника
Способ приготовления:
1. В чашу блендера отправляем клубнику, базилик, сахар, цедру лимона и сок лимона, перебираем в пюре.
2. В стеклянную бутылку отправляем лед и пюре. Добавляем апельсин и лимон, но можно и без.
3. Заливаем газированной водой, перемешиваем и подаем!
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