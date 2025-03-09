Домашняя шаурма: как приготовить, чтобы было не отличить от магазинной
Шарму знают и обожают миллионы людей по всему миру. В каждой стране ее называют по-разному и готовят в соответствии с местными предпочтениями. В любом случае, вы отведаете вкусное и питательное основное блюдо.
Как приготовить шаурму дома, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Очеретян. Она показала, что нужно достать до блюда, чтобы его было не отличить от магазинного.
Ингредиенты на 2 шт
- Лаваш – 2 шт.
- Пекинская капуста – 80 гр.
- Морковь по-корейски – 100 гр.
- Помидоры – 60 гр.
- Сыр тертый – 40 гр.
- Масло растительное – 10 мл.
- Соль
- Перец
- Паприка
- Куркума
- Кориандр молотый
- Чеснок сушеный
- Куриное филе – 400 гр.
Ингредиенты для соуса
- Майонез – 2 ст.л.
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Чеснок сушеный
- Маринованные огурцы – 80 гр.
Способ приготовления
1. Добавляем в куриное филе соль, перец, паприку, молотый кориандр, сушеный чеснок, куркуму. Вливаем масло и перемешиваем руками. Обжариваем на сковороде по 4-5 минут. с обеих сторон и мелко нарезаем.
2. Все ингредиенты соуса смешиваем и добавляем мелко нарезанные соленые огурцы.
3. Капусту и помидоры нарезаем, сыр натираем на терке.
4. Лаваш смазываем его соусом, выкладываем на соус мясо, капусту, помидор, морковь, тертый сыр, и сверху еще немного соуса.
5. С обеих сторон подгибаем края, скручиваем. Выкладываем на несколько минут на гриль или сухую сковородку, чтобы лаваш стал золотистым, а сыр расплавился.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты шаурмы: