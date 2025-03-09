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Домашняя шаурма: как приготовить, чтобы было не отличить от магазинной

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
756
Домашняя шаурма: как приготовить, чтобы было не отличить от магазинной

Шарму знают и обожают миллионы людей по всему миру. В каждой стране ее называют по-разному и готовят в соответствии с местными предпочтениями. В любом случае, вы отведаете вкусное и питательное основное блюдо.

Видео дня

Как приготовить шаурму дома, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Очеретян. Она показала, что нужно достать до блюда, чтобы его было не отличить от магазинного.

Домашняя шаурма: как приготовить, чтобы было не отличить от магазинной

Ингредиенты на 2 шт

  • Лаваш – 2 шт.
  • Пекинская капуста – 80 гр.
  • Морковь по-корейски – 100 гр.
  • Помидоры – 60 гр.
  • Сыр тертый – 40 гр.
  • Масло растительное – 10 мл.
  • Соль
  • Перец
  • Паприка
  • Куркума
  • Кориандр молотый
  • Чеснок сушеный
  • Куриное филе – 400 гр.

Ингредиенты для соуса

  • Майонез – 2 ст.л.
  • Кетчуп – 2 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Чеснок сушеный
  • Маринованные огурцы – 80 гр.

Способ приготовления

1. Добавляем в куриное филе соль, перец, паприку, молотый кориандр, сушеный чеснок, куркуму. Вливаем масло и перемешиваем руками. Обжариваем на сковороде по 4-5 минут. с обеих сторон и мелко нарезаем.

Домашняя шаурма: как приготовить, чтобы было не отличить от магазинной

2. Все ингредиенты соуса смешиваем и добавляем мелко нарезанные соленые огурцы.

3. Капусту и помидоры нарезаем, сыр натираем на терке.

4. Лаваш смазываем его соусом, выкладываем на соус мясо, капусту, помидор, морковь, тертый сыр, и сверху еще немного соуса.

Домашняя шаурма: как приготовить, чтобы было не отличить от магазинной

5. С обеих сторон подгибаем края, скручиваем. Выкладываем на несколько минут на гриль или сухую сковородку, чтобы лаваш стал золотистым, а сыр расплавился.

Домашняя шаурма: как приготовить, чтобы было не отличить от магазинной

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