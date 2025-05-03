Доступные направления Средиземноморья: куда поехать в летний отпуск

Средиземноморье уже давно стало синонимом идеального летнего отпуска: чистое море, уютные прибрежные города, невероятная кухня. Но реальность популярных курортов, таких как Амальфи или Французская Ривьера, может оказаться неприятной для бюджета: средняя стоимость ночевки составляет $320, а ежедневное питание – около $99.

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Но хорошая новость в том, что насладиться красотой Средиземноморья можно и без заоблачных трат. Эксперты подобрали три направления, где проживание начинается от $30 в сутки, а вкусные морепродукты можно отведать менее чем за $20.

Родос, Греция

Родос, колоритный греческий остров в Додеканесском архипелаге, в этом году снова возвращает популярность. В отличие от раскрученных Санторини или Миконоса он сохранил спокойную атмосферу подлинной Греции.

Средневековый Старый город, построенный рыцарями-госпитальерами, – настоящий каменный лабиринт истории. А Линдос с белыми домиками, словно сросшимися с холмами, очаровывает безмятежностью. В местной таверне можно отведать традиционную мусаку за 10–16 долларов и провести вечер на уютном пляже. Проживание на Родосе обойдется значительно дешевле, чем на разрекламированных островах: ночь в отеле с хорошими отзывами в Фалираки обойдется в 76 долларов.

Трапани, Сицилия

Если сердце зовет в Италию, но Рим и Флоренция кажутся слишком людными и дорогими, стоит обратить взор на запад Сицилии – в Трапани. Этот городок – настоящая находка для тех, кто стремится ощутить дух Средиземноморья без толп туристов и заоблачных счетов. Узкие улочки Трапани ведут к маленьким площадям с фонтанами и теневыми садами. Здесь легко потеряться, блуждая среди барочных фасадов и ароматов сицилийской кухни.

На побережье вас ждут золотистые пляжи Сан-Джуалино и уютные уголки Лидо-Марауза, где можно купаться с видом на Эгадские острова. Цены приятно удивляют: большая пицца в местной пиццерии обойдется всего в 11 долларов, а номер в отеле можно найти от 34 долларов за ночь. И все это – без глянцевой напускной роскоши вместе с уютом и теплом настоящей Италии.

Будва, Черногория

Этот город на Адриатическом побережье – настоящая жемчужина Балкан. Старый город Будвы, обрамленный венецианской стеной, дарит ощущение путешествия во времени: узкие каменные улочки, древние церкви, возвышающаяся над морем цитадель. В нескольких минутах ходьбы от центра простираются пляжи Могрен, где мелкая галька и прозрачная вода создают идеальные условия для купания. А если хочется еще больше уединения, достаточно короткого путешествия на остров Свети-Никола – уютный и почти безлюдный.

Будва летом остается удивительно доступной: средняя стоимость обеда составляет около 19 долларов в день, а двухместный номер с видом на море обойдется всего в 31 доллар за ночь. И при этом – те же фантастические цвета Адриатики, средиземноморские запахи и неспешное обаяние жизни у моря.

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