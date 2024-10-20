Дуа Липа показала идеальный маникюр на осень. Фото

Певица Дуа Липа в прошлом году начала эру бордового цвета в своем стиле. И сейчас к волосам цвета вишневой колы она добавила креативный маникюр с использованием этого оттенка.

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Звезда показала эффектный дизайн ногтей в своем Instagram. В этот раз она выбрала технику tie-dye.

Основой для маникюра Дуа выбрала непрозрачный молочный белый – один из самых трендовых цветов для маникюра в этом сезоне. Этот минималистичный оттенок идет в ногу с модой на ногти спокойного, сдержанного цвета и даже нюдовый маникюр.

Однако поверх него звезда нанесла эффектные пятна цвета вишневого мокко. Они вносят нотку яркости в дизайн, но не делают весь маникюр ярким или акцентным. Эксперты назвали такой подход идеальным выбором для осени.

Нейл-стилистка Дуа Липы Мишель Хамфри не раскрыла секрет техники выполнения такого маникюра, но знатоки говорят, что речь может идти о точечном нанесении. Для этого гель-лак нужного цвета капают на основу нужного оттенка и дают капли свободно растечься. А затем не растирают этот лак кисточкой по всей поверхности ногтя, а высушивают под ультрафиолетовой лампой. Посредством такой техники можно создавать в том числе анималистические принты в маникюре, такие как кожа крокодила или леопардовые пятна.

Маникюр tie-dye в этом сезоне входит в топ-тренды в дизайне ногтей. Рядом с френч-накладками и хромированным покрытием.

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